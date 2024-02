Plus Bassenheim Kein Feuerwehrmann ohne Unterstützung der Familie Besonderer Dank gebühre den Familien und Partnern der

Lob und Dank möchten die Feuerwehrmänner noch aussprechen: an ihre Frauen. „Es ist gar nicht selbstverständlich, was sie mit uns mitmachen, wenn wir zu Einsätzen unterwegs sind“, scherzt Heucher. Doch eigentlich ist es kein Scherz: „Wir fahren in den Einsatz und setzen für andere zum Teil unser Leben auf’s Spiel, ...