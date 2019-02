Cúcuta

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro will keine Hilfsgüter für die notleidende Bevölkerung ins Land lassen. „Venezuela wird diese Show der falschen humanitären Hilfe nicht zulassen, denn wir sind keine Bettler“, sagte der Staatschef. Vorher waren erste Lieferungen in die kolumbianische Grenzstadt Cúcuta gebracht worden, in die Nähe der Tienditas-Brücke. Die wird schon seit Tagen von der venezolanischen Regierung blockiert. Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó will die über die USA zur Verfügung gestellte Hilfe nach Venezuela schaffen lassen.