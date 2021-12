Kehl: Fans für BVB gegen FC Bayern „elementar“

„Es ist wichtig, dass wir eine gewisse Atmosphäre haben. Für uns sind diese Fans elementar wichtig, gerade in diesen speziellen Spielen“, sagte Kehl am Donnerstag beim einem Presse-Event des Pay-TV-Senders Sky, der das Spitzenspiel im Dortmunder Stadion am Samstagabend (18.30 Uhr) live überträgt. Man habe nach der Rückkehr der Fans in dieser Saison kein Heimspiel verloren, betonte Kehl. Es gab vielmehr sieben Siege.

Kurz vor der erwarteten Entscheidung der Politik zu neuen Corona-Beschränkungen und auch künftigen Zuschauer-Kapazitäten in der Fußball-Bundesliga hoffte Kehl auf einen „guten Mittelweg“ bei der Zahl der Stadionbesucher: „Wir gehen davon aus, dass wir von der Zuschauerkapazität von 67.000 zurückgehen.“ Der 41-Jährige würde eine Zulassung von 25.000 Fans als „gutes Ergebnis“ bewerten.

Mit den Fans im Rücken will der BVB die Bayern, die einen Punkt Vorsprung haben, von der Tabellenspitze verdrängen. „Man braucht einen speziellen Tag, um die Bayern zu schlagen“, sagte Kehl. Es brauche „besondere Momente“. Persönlich habe er „ein gutes Gefühl“.

