Keeper ter Stegen rückt für Neuer nach

Torwart Marc-Andre ter Stegen nimmt gegen Argentinien den Platz von Manuel Neuer ein.

Foto: Federico Gambarini – DPA

Bundestrainer Joachim Löw nominierte den 20-Jährigen am Montag nach, weil Stammkeeper Manuel Neuer seine Teilnahme an der Partie am kommenden Mittwoch in Frankfurt/Main absagte. Der Keeper müsse wegen einer Beckenkammprellung ein paar Tage kürzertreten, teilte der DFB mit.

Neuer hatte Löw nach dem Gewinn des Supercups mit dem FC Bayern München am Sonntag telefonisch darüber informiert. Er hatte sich die Verletzung in der Partie gegen Borussia Dortmund zugezogen. «Schade, wäre gern dabei gewesen und hoffe, dass die Kollegen dennoch einen Sieg einfahren», teilte Neuer via Facebook mit.

Ersatzmann ter Stegen gehörte vor der Europameisterschaft in Polen in der Ukraine schon zum erweiterten Kreis der deutschen Elite-Kicker, nicht aber zum endgültigen EM-Aufgebot. Neben Ron-Robert Zieler von Hannover 96 ist Borussia Mönchengladbachs ter Stegen nun gegen den zweimaligen Weltmeister Argentinien um Superstar Lionel Messi der zweite Torwart im Kader.

Löw und sein Torwart-Coach Andreas Köpke wollen in Zukunft stärker auf jüngere Keeper setzen. Deswegen spielt der 30 Jahre Tim Wiese vorerst keine Rolle mehr in den Planungen des deutschen Trainer-Teams. Dem Hoffenheimer war diese Entscheidung in der vergangenen Woche mitgeteilt worden.