In einer der nächsten Ratssitzungen soll über einen neuen Bezahlmodus am Braubacher Wohnmobilstellplatz gesprochen werden. Statt wie bisher mit Münzgeld könnte in Zukunft eine Bezahl-App genutzt werden. Dies, so Bürgermeister Joachim Müller, könne einerseits Investitionen für die Umstellung des Bargeldautomaten auf Kartenzahlung sparen, andererseits künftig teure Reparaturen des Automaten vermeiden. Müller informierte die Mitglieder des Kulturausschusses außerdem darüber, dass der städtische Schiffssteiger an die Firma Gilles verkauft wurde. Das Fahrgastschiffunternehmen will die Stadt Braubach zukünftig häufiger anfahren.