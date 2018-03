Kaugummikauen schützt im Alter die Zähne

Kaugummikauen ist gesund, vor allem im Alter: Es beugt einem trockenen Mund vor, neutralisiert Säuren und gleicht Mineralverluste im Zahnschmelz aus.

Kaugummikauen ist nicht nur etwas für Kinder. Auch im Alter hält es die Zähne gesund.

Foto: Rolf Vennenbernd – DPA

Kaugummis schützen im Alter die Zähne. Das Kauen regt den Speichelfluss an, was dazu beiträgt, Zähne und Zahnfleisch gesund zu halten. Darauf weist die Initiative Prodente aus Köln hin. Ältere Menschen nähmen ihren Durst nicht mehr so stark wahr – das führt oft zu einem trockenen Mund. Deshalb sollten Senioren häufiger zu zuckerfreien Kaugummis greifen. Speichel erfülle mehrere wichtige Funktionen: Er hat eine antibakterielle Wirkung, neutralisiert schädliche Säuren im Mund und gleicht Mineralverluste im Zahnschmelz aus.

Um einem trockenen Mund vorzubeugen, stellen sich Menschen über 60 am besten immer eine Flasche Wasser ohne Kohlensäure sichtbar und trinkbereit hin. Vor jeder Mahlzeit empfiehlt es sich, ein Glas voll zu trinken. Täglich sollten es insgesamt mindestens zwei Liter sein. Die Initiative rät auch zu Obst und Gemüse mit einem hohen Wasseranteil.

Darüber hinaus sei es wichtig, im Alter schädlichen Zucker wegzulassen, etwa im Kaffee oder Tee. Auch sollten Senioren Zucker seltener zu sich nehmen: Es sei besser, einmal am Tag ein Stück Torte zu essen als über den ganzen Tag verteilt eine Tafel Schokolade zu naschen. Senioren achten am besten auch auf versteckten Zucker in Konserven und salzhaltigen Snacks. Obstsäfte sollten sie verdünnen.

Um Zahn und Zahnfleisch gesund zu halten, ist außerdem richtiges Kauen und Beißen wichtig. Ältere Menschen sollten ihre Kauleistung trainieren, empfiehlt Prodente. Dazu seien etwa bissfestes Obst und Gemüse, Käse oder Vollkornbrot geeignet. Senioren greifen wegen bestehender Zahnprobleme oft zu weichen Speisen wie Weißbrot, gekochtem Gemüse oder Püree. Gerade solches Essen biete Bakterien aber eine gute Nahrungsgrundlage.