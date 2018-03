Kaufmanns Vorbereitungen auf den Klassiker laufen nach Plan

Kein Teaser vorhanden

Der Molsberger Sportwagenprofi Wolfgang Kaufmann ist derzeit zufrieden mit seinem Porsche 997 KR. Zuletzt landete er mit dem Kölner Porsche Kremer Racing Team auf dem zweiten Platz. Foto: tn

Auf den zweiten Platz beim Saisonauftakt Anfang April folgte nun beim 27. DMV 4 Stunden Rennen erneut der zweite Platz in der Klasse SP7. Der zweite Lauf zur Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring war eine Kopie des ersten Laufs. Wechselhafte Wetterbedingungen und erneut ein Rennabbruch sorgten für ein Rennende vor Ablauf der geplanten Renndistanz.

Im Zeittraining drehten Wolfgang Kaufmann und sein Co-Pilot Dieter Schornstein aus Aachen sechs Runden und stellten den Porsche 997 KR auf eine vielversprechende Startposition im fast 200 Fahrzeuge starken Teilnehmerfeld. Wolfgang Kaufmann konnte sich über einen gelungene Startphase freuen: "Wir hatten an diesem Wochenende absolut keine Schwierigkeiten mit dem vom Team Kremer Racing eingesetzten und perfekt vorbereiteten Porsche. Die Yokohama Reifen haben sehr gut funktioniert und unsere Zuversicht für das 24-Stunden-Rennen steigt."

Nach acht Runden übernahm Dieter Schornstein das Steuer des Porsche, bevor der Aachener wieder an Wolfgang Kaufmann übergab: "Wir waren richtig gut unterwegs und lagen zum Zeitpunkt des Rennabbruchs in unserer Klasse in Führung. Leider wird im Falle eines Rennabbruch der Stand aus der Runde vor dem Rennabbruch herangezogen, da waren wir leider noch an Position zwei in der Klasse SP7."