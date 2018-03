Kaufmanns Taktik geht auf

Kein Teaser vorhanden

Die Konkurrenz im Nacken: Wolfgang Kaufmann und das Team von Kremer Racing hielten beim 6-Stunden-Rennen dem Druck stand. Foto: honorarfrei

Nach dem letzten Lauf zur Langstreckenmeisterschaft waren die Lichter in den Hallen des Kölner Porsche-Teams kaum ausgegangen. Ein technisches Problem mit anschließendem Feuer hatte den Porsche 997 GT3 KR stark beschädigt. "Das ganze Team hat seit dem letzten Lauf Unglaubliches geleistet. Neben dem Wiederaufbau des Porsches werden momentan auch noch die Youngtimer-Fahrzeuge und die Wagen für den Oldtimer Grand Prix vorbereitet", lobte Wolfgang Kaufmann den Einsatz der Mannschaft.

Das Team mit Wolfgang Kaufmann, Dieter Schornstein und Florian Fricke ging vom 21. Startplatz in das längste Saisonrennen der Langstreckenmeisterschaft. Kaufmann: "Wir waren zwischenzeitlich bis auf den 15. Startplatz nach vorne gefahren, haben aber zum Ende des Trainings keine weiteren Anläufe mehr auf eine schnelle Runde unternommen."

Durch einen hervorragenden Start konnte der Westerwälder noch auf der Grand-Prix-Strecke die Führung in der Klasse SP7 übernehmen, sich direkt hinter den schnelleren GT3 Fahrzeugen platzieren und deren Tempo in der Anfangsphase folgen. Nach Kaufmann übernahm Schornstein das Steuer des Porsches und übergab für den Mittelstint wieder an Kaufmann. "Durch ein Missverständnis auf der Strecke hatten wir Kontakt mit einem anderen Porsche und uns die Spurstange hinten leicht verbogen", erklärte der Molsberger. "Folglich mussten wir mit einem nicht optimalen Handling den Rest des Rennens bestreiten."

Als Kaufmann zum letzten Stint das Steuer übernahm, lag das Team knapp eine Minute hinter dem führenden Porsche der stark besetzten SP7-Klasse. Bis zur letzten Runde konnte Kaufmann dieses Rückstand in eine knappe Führung umwandeln. Alle rechneten damit, dass vor der letzten Runde die beiden Führenden zu einem notwendigen Tankstopp an die Box kommen würden. Kaufmann und die Teamleitung von Kremer Racing kalkulierten knallhart, verzichteten auf diesen Stopp und waren bereits wieder auf der Anfahrt auf die Nordschleife, als der Mitbewerber seinen Tankstopp absolvierte. "Wir haben natürlich Drehzahl rausgenommen, früh geschaltet und sind in der letzten Runde deutlich langsamer unterwegs gewesen. Aber dieses Mal hatten wir das Quäntchen Glück, das uns in der Vergangenheit häufiger zum Klassensieg fehlte." Am Ende gewann der Kremer-Team die Klasse SP7 mit mehr als drei Minuten Vorsprung, fuhr die schnellste Runde der Klasse und belegte den starken neunten Rang im Gesamtklassement. An diesem Wochenende sind Kaufmann und Co. beim 40. AvD-Oldtimer-Grand-Prix im Einsatz.

Von unserem Mitarbeiter Johannes Gauglica