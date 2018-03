Katzen vom Bauernhof Zeit zur Eingewöhnung lassen

Wer ein Katzenbaby vom Bauernhof zu Hause aufnimmt, sollte ihm genügend Zeit zur Eingewöhnung geben. Denn die im Freien aufgewachsenen Tiere brauchen etwas länger, um Zutrauen zum Menschen zu entwickeln.

So wild und verspielt die kleinen Katzen auf dem Bauernhof gewirkt haben: An eine neuen Umgebung müssen sie sich erstmal gewöhnen.

Foto: Patrick Pleul – DPA

Für eine Etagenwohnung eignen sich die Katzen weniger, da sie ausreichend Möglichkeit zum Freilauf brauchen. Auch in eine lebhafte Familie mit vielen Kindern passen sie nicht so gut. In einem ruhigen Haushalt lernen die Katzen eher, Vertrauen zu fassen, erläutert der Industrieverband Heimtierbedarf (IVH).

Anfangs sollten die Katzen einen sparsam eingerichteten Raum mit Futternapf, Wasserschale, Katzentoilette und Wetzgelegenheit zur Verfügung haben. Besitzer sollten sich dort mit ihnen aufhalten, die Tiere aber in Ruhe lassen.

Die Hände können sie zum Beschnuppern hinhalten, das Tier sollten sie aber erst dann streicheln, wenn es von sich aus Kontakt aufnimmt. Wichtig ist außerdem, die Katze zu bestimmten Zeiten zu füttern, denn geregelte Abläufe schaffen Vertrauen. Nach ein paar Tagen überwiegt in der Regel die Neugier, und die Tiere erkunden ihr neues Terrain.