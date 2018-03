Katzen bei offenem Fenster vor dem Rausklettern schützen

Katzen klettern gern und fast überall. Halter von Stubentigern sollten ihre Tiere deshalb besonders bei Fenstern in großen Höhen schützen. Einfache Vorrichtungen können die Tiere vor einem Sturz bewahren.

Katzen lieben es zu Klettern. Vor dem Rausklettern aus dem Fenster können deshalb einfache Gitter schützen.

Foto: Martin Gerten – DPA

Reichen Fenster bis zum Boden, sollten Katzenhalter sie beim Lüften mit Hilfsmitteln abdecken. Denn Katzen können ein offenes Fenster zum Rausklettern nutzen – auch wenn sich dies in einem hohen Stockwerk befindet. «Die Tiere sind sehr neugierig, deshalb sollte man da vorsichtig sein», rät Andrea Böttjer, Tierärztin in Hannover. Sie empfiehlt, die Fenster mit einem Hasendraht abzudecken oder ein spezielles Gitter in den Fensterrahmen einzuhängen.

«So kann die Katze trotzdem noch rausgucken, ist aber geschützt.» Alternativ könnten Besitzer ihr Tier vor dem Lüften in einen anderen Raum bringen. Dabei sollten sie nicht vergessen, die Tür gut zu verschließen.