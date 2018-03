«Katia» wird zu starkem Hurrikan im Atlantik

Aus unserem Archiv

Mexiko-Stadt

Der Wirbelsturm «Katia» im Atlantik hat sich zu einem Hurrikan der Stufe 3 verstärkt. Er schob sich mit 20 Kilometern pro Stunde weit nördlich der Antillen auf die Ostküste der USA zu. Das teilte das US-Hurrikanzentrum in Miami mit. In seinem Zentrum entwickelt der Wirbelsturm nach Angaben der Meteorologen Windgeschwindigkeiten von 185 Kilometern in der Stunde. Nach den jüngsten Berechnungen wird «Katia» nicht direkt auf die USA treffen, da er sich nach Norden wenden und dann nach Nordosten abdrehen werde.