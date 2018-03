Aus unserem Archiv

Bonn

Die katholischen Bischöfe in Deutschland rufen am Wochenende zu einer Sonderkollekte für Haiti auf. Das unbeschreibliche Elend des haitianischen Volkes fordere die ganze internationale Gemeinschaft zu Mitgefühl und Solidarität auf, heißt es in dem Aufruf der Deutschen Bischofskonferenz. Es gehe vor allem um die Notversorgung der Überlebenden aber auch um den Wiederaufbau, der Jahre benötigen werde. Die katholischen Hilfswerke verfügten über gute Voraussetzungen, um wirkungsvolle Beiträge zu leisten.