Katharina Menz holt EM-Bronze – DJB-Trio ausgeschieden

Katharina Menz hat dem Deutschen Judo-Bund (DJB) gleich am ersten Tag der Europameisterschaft in Prag eine Medaille beschert.

Die 30-Jährige von der TSG Backnang holte Bronze in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm und feierte damit den bislang größten Erfolg ihrer Karriere. Nach einem Sieg und einer Niederlage in den Poolkämpfen hatte sie in der Hoffnungsrunde gegen Mireia Lapuerta Comas (Spanien) noch das Ticket für eines der beiden kleinen Finals gelöst und besiegte dort deren Landsfrau Laura Martinez Abelenda.

Auch Theresa Stoll hat noch die Chance auf Bronze. Die 24-Jährige vom TSV Großhadern gewann nach ihrer Viertelfinalniederlage gegen die Bulgarin Iwelina Iljewa in der Hoffnungsrunde der 57-Kilo-Klasse gegen die Russin Daria Meschezkaja. Im Kampf um einen der dritten Plätze trifft die EM-Zweite von 2017 und 2018 nun auf die Serbin Marica Perisic. Sebastian Seidl (TSV Abensberg/bis 66 kg) beendete das Turnier nach zwei Siegen und zwei Niederlagen auf dem siebten Rang. Moritz Plafky (JC Hennef/bis 60 kg) und Nathalie Rouviere (TSV Großhadern/bis 52 kg) unterlagen bereits in ihren Auftaktkämpfen.

Neben Edelmetall geht es in Prag auch um Punkte für die Weltrangliste, über die man sich für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio qualifiziert. Insgesamt sind knapp 350 Teilnehmer aus 40 Nationen gemeldet, darunter jeweils neun deutsche Frauen und Männer. Wegen der Coronavirus-Pandemie, die Tschechien schwer getroffen hat, herrschen bei dem Event strenge Hygiene- und Sicherheitsvorschriften. Zuschauer sind keine zugelassen.

© dpa-infocom, dpa:201119-99-393683/2