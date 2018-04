Kater Leo ist der Favorit

Anja Fellinger, geborene Baldus (besser bekannt unter dem Dorfnamen „Greersch“), ist 50 Jahre jung und verheiratet. Sie ist voll berufstätig, gehört keiner Partei an und ist passives Mitglied in der FFW Stockum-Püschen, im Fanfarenzug Stockum-Püschen und im Stöffelverein Enspel. In ihrer Freizeit liebt sie es, mit dem E-Bike unterwegs zu sein, und sie freut sich über die Ernte von Tomaten, Gurken, Salat oder Kräutern aus ihrem eigenen Gewächshaus.

Ihr Lieblingshobby ist ganz klar: Kater Leo. Am liebsten liest sie Krimis und Thriller wie „Kalte Asche“ von Simon Becket. Ihre Lieblingsmusik kommt von ACDC oder auch dem Countrysänger Garth ...

