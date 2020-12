Katar bestreitet Testspiele in Europa-Qualifikation

Gastgeber Katar nimmt als Testspielgegner an der europäischen Qualifikation zur WM 2022 teil. Die Nationalmannschaft des Emirats wird in die Gruppe A mit Europameister Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg, und Aserbaidschan einsortiert, wie die Europäische Fußball-Union bestätigte.

Katar wird seine Heimspiele alle in Europa austragen, gewertet werden die Partien nicht. Die Auswahl des WM-Gastgebers soll so Wettkampfpraxis für die Endrunde im eigenen Land (21. November bis 18. Dezember) sammeln.

Das erste Gastspiel bestreitet der Asienmeister am 24. März gegen Luxemburg. Ort und Anstoßzeit stehen noch nicht fest. Anders als beispielsweise die deutsche Gruppe J mit sechs Teams hätte in der Fünfergruppe A immer eine Nation pro Spieltag frei gehabt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Qualifikation auf Rumänien, EM-Viertelfinalist Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein, wie die Auslosung am Montagabend in Zürich ergeben hatte. Nur die zehn Gruppensieger lösen direkt ihr WM-Ticket, die Gruppenzweiten müssen in die Playoffs. Katar ist als Gastgeber automatisch qualifiziert.

© dpa-infocom, dpa:201208-99-619362/3