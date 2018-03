Karstadt ruft Spielzeug zurück

Die Warenhauskette Karstadt ruft Spielzeug der Marke «Kuschelwuschel» zurück. Es gehe um Plüsch-Schlüsselanhänger und Magnetobjekte dieser Marke, die Tiere, Pflanzen oder Symbole wie Herzen nachbilden.

Vorsicht: Die Arme und Beine der Plüschtiere können sich lösen, ebenso die Karabinerhaken.

Foto: obs/Karstadt Warenhaus GmbH – DPA

Die Arme und Beine der Plüschnachbildungen, die Befestigungsvorrichtung – etwa ein Karabinerhaken – oder andere Teile können sich bereits bei geringer Zugwirkung lösen, teilte Karstadt am Donnerstag (9.8.) in Essen mit. «Diese Kleinteile können bei Verschlucken für Kleinkinder eine Gefahr (Atemnot, Ersticken, innere Verletzungen) darstellen», erklärte Karstadt. Das Spielzeug habe je nach Modell eine Größe zwischen drei und 16 Zentimeter; der Verkaufspreis lag zwischen 1,99 und 3,99 Euro.

Alle Kunden, die Plüsch-Schlüsselanhänger oder Magnetobjekte der Marke gekauft hätten, seien gebeten, sich rasch mit Karstadt in Verbindung zu setzen oder dieses Spielzeug in einer Filiale zurückzugeben. Karstadt erläuterte weiter, an dem Rumpf der Plüschobjekte befinde sich ein Etikett, das den Hinweis «Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet (verschluckbare Kleinteile)» und den Schriftzug «Kuschelwuschel» trage. An der Oberseite befinde sich für die Befestigung am Schlüsselbund entweder ein Karabinerhaken oder ein Ring. Karstadt entschuldigte sich für entstandene Unannehmlichkeiten.