Karneval für Kinder im Internet

Nichts lieben Kinder mehr, als sich zu verkleiden. Dafür ist die Karnevalszeit natürlich genau richtig. Passende Bastel-Anleitungen und viel Wissenswertes rund um den Karneval finden kleine Narren im Netz.

Foto: Ina Fassbender – dpa

Mainz (dpa/tmn). An Karneval braucht man die richtige Verkleidung. Wer noch nichts Passendes gefunden hat, kann auf die Schnelle Masken aus Kleister basteln.

Eine Anleitung dazu finden Mädchen und Jungen auf der Seite labbe.de. Weitere Basteltipps sind auf der Seite kindernetz.de zu finden. Dort wird auch erklärt, wie Narren in anderen Teilen der Welt feiern und was am Aschermittwoch passiert.

Auch in Frankreich verkleiden sich Kinder an Karneval: Was sie statt Pfannkuchen essen, erklärt die Seite boeser-wolf.schule.de. Alle genannten Seiten wurden von Klick-Tipps.net ausgewählt.