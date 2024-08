Karaman sichert Schalke Punkt in Magdeburg

Schalke geht in Magdeburg früh in Führung, verliert dann die Kontrolle über das Spiel. Dank des Kapitäns fährt der Club nicht mit leeren Händen nach Hause.

Magdeburg (dpa). Kapitän Kenan Karaman hat dem FC Schalke 04 einen Punkt gerettet und die zweite Niederlage nacheinander verhindert. Der 30-Jährige erzielte beim 2:2 (1:2) beim 1. FC Magdeburg vor 27.146 Fans in der Schlussphase den Ausgleich. Mit vier Punkten aus drei Spielen liegt der FC Schalke ebenso wie die einen Zähler besseren Magdeburger im Tabellenmittelfeld der 2. Fußball-Bundesliga.

Moussa Sylla (8. Minute) bescherte Schalke mit seinem dritten Saisontor einen perfekten Start. Doch Magdeburg drehte die Partie verdient durch die Treffer von Marcus Mathisen (39.) und Martijn Kaars (45.+2). Karaman (76.) gelang per Kopf der Ausgleich.

Sylla trifft schnell

Schalke wollte in Magdeburg unbedingt ein besseres Spiel abliefern als im Februar dieses Jahres. Damals standen die Knappen völlig neben sich, verloren 0:3 – und waren damit noch gut bedient. Für den richtigen Start sorgte Torjäger Sylla. Der malische Nationalspieler wurde an der Strafraumgrenze nur halbherzig angegriffen und brachte Schalke mit einem sehenswerten Schlenzer in Führung.

Doch der FCM fing sich, bestimmte das Spiel mit mehr Ballbesitz. Als Derry Murkin den Ball im Schalker Strafraum nicht klärte, stand Mathisen an der richtigen Stelle. Der Abwehrchef drehte sich um die eigene Achse und erzielte aus kurzer Distanz sein erstes Tor für den FCM. Kurz vor der Halbzeit kam Kaars zu einem Abschluss, der trotz der Abwehr von S04-Keeper Justin Heekeren ins Tor trudelte.

Karaman nutzt Reimanns Fehler

Das Spiel blieb hochintensiv, beide Teams drängten auf weitere Tore. Karaman (53.) scheiterte aus spitzem Winkel an FCM-Torwart Dominik Reimann. Auf der anderen Seite war der Abschluss von Mohammed El Hankouri (54.) nach einem Dribbling zu zentral.

Im nächsten Teil des Duells Karaman gegen Reimann hatte der Schalker das bessere Ende für sich. Weil Reimann zu unentschlossen herauskam, landete der Kopfball des ehemaligen türkischen Nationalspielers im Tor. Ein zunächst gegebener Elfmeter für Magdeburg nach einem Foul von Felipe Sánchez gegen Andi Hoti wurde nach Videobeweis zurückgenommen.