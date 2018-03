Kapitän Kleid fehlt Sargenroth beim Derby-Start

Kein Teaser vorhanden

Foto: Verena Schmidt

Der, der es "schön" findet, heißt Markus Stelter und ist Trainer des Gastgebers und Neulings Sargenroth: "Direkt ein Derby am ersten Spieltag und das noch daheim, das passt doch." Das findet sein Kollege Timo Klein nicht. Der Liebshausener Trainer sagt: "Das ist schade, dass direkt am Anfang ein Derby platziert wird. Ich hätte mir kein Derby zum Auftakt gewünscht." Auch aus folgendem Grund, wie Klein hinzufügt: "Im Winter findet das Rückspiel statt." Dann wird der Liebshausener Schatzmeister sicherlich weniger Eintrittsgelder kassieren als sein Oppertshausener Pendant bei heißem Sommerwetter.

Doch auch Klein gewinnt dem Lokalduell in Oppertshausen aus sportlichen Gründen etwas Gutes ab: "Das ist ein Derby, und da musst du direkt da sein." Den Aufsteiger Sargenroth schaute er sich in der Vorbereitung nicht an. "Musste ich nicht", sagt Klein. "Die Mannschaft ist ja fast identisch mit der, die vor einem Jahr aus der Bezirksliga abgestiegen ist." Dass Sargenroth nun direkt den Wiederaufstieg gepackt hat, hat Timo Klein ziemlich beeindruckt: "Sie haben nach dem Abstieg genau die richtige Antwort gegeben, auch weil sie zusammengeblieben sind."

Markus Stelter schaute sich die Liebshausener Elf dagegen in der Testphase einmal an. Ihn imponiert vor allem die neue Offensivpower der Gäste – hervorgerufen durch Neuzugang Roman Theise. "Mit ihm schießen sie unheimlich viel Tore", hat nicht nur Stelter festgestellt. Auch Timo Klein weiß um die Torgefahr seiner Elf: "Von Roman profitieren vor allem Maurice Volkweis und Marcel Mähringer." Das Offensivduo trifft derzeit genau wie der Ex-Oberliga-Kicker Theise nach Belieben. Alle durften übrigens auch beim 5:2 im Pokal gegen Ata Sport Urmitz jubeln.

Das bereitet Stelter Sorgen – genau wie der Ausfall von Christian Kleid. Der Sargenrother Kapitän ist stark erkältet und wird fehlen – auch im Hinblick auf Dienstag, denn dann steht bereits das nächste Heimspiel für die SGS an. Die Partie gegen Höhr wurde auf Wunsch der Gäste vorgezogen. "Zwei Heimspiele zum Start sind schon ein Vorteil", sagt Stelter. "Vier Punkte wären schön, wichtig ist aber, nicht zu verlieren." Für Kleid könnte Markus Dämgen, der beim 4:2-Pokalsieg in Urbar vor sechs Tagen nicht eingesetzt wurde, wieder in die Startelf rücken. Ansonsten kann Stelter auf alle Spieler bauen.

Bei den Gästen fehlen die Langzeitverletzten Sven Lauterbach und Stefan Carbach, zudem bangt Klein um den Einsatz von Youngster Manuel Zorn, der im Mittelfeld seinen Trainer bisher sehr überzeugte. Aber auch Zorn ist wie Sargenroths Kleid krank. Für ihn wird wohl Andreas Schmäl auflaufen, der im Pokal gegen Urmitz verhindert war. Eine weitere Alternative ist Martin Gohres, der sich in der Vorbereitung aus der B-Klasse-Reserve hochgekämpft hat und gegen Urmitz bereits eingewechselt wurde. "Martin hat 100 Prozent Trainingsbeteiligung, seine Einsätze bei uns hat er sich redlich verdient. Er steht wieder im Kader", sagt Klein, der in der Innenverteidigung neben dem wiedergewählten Kapitän Lars Silbernagel wohl wie gegen Urmitz Christopher Kauer aufbieten wird. bon