Rüsselsheim

Bundesregierung

Kanzler besucht Opel zum Auto-Jubiläum

Von dpa

i ARCHIV - Ein Elektro-Fahrzeug der Marke Opel steht auf dem Mitarbeiterparkplatz an einer Ladestation. Foto: Andreas Arnold/dpa

Der Autohersteller Opel erhält zu einem wichtigen Firmenjubiläum Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Der Regierungschef wird am 8. Juni am Rüsselsheimer Stammsitz zu einem Festakt «125 Jahre Automobilbau bei Opel» erwartet, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Im Jahr 1899 hatte der Nähmaschinen- und Fahrradhersteller mit dem «Opel Patentmotorwagen System Lutzmann» sein erstes Automobil gebaut. Zuvor hatte Opel die Anhaltinische Motorwagenfabrik des Autopioniers Friedrich Lutzmann übernommen und von Dessau nach Rüsselsheim bei Frankfurt verlagert.