Kanu-Slalom-WM: Um Medaillen und Olympia-Plätze

Für die deutschen Slalom-Kanuten um Olympiasieger Alexander Grimm geht es bei den Weltmeisterschaften von Mittwoch an in Bratislava nicht nur um die Medaillen. Bis zum Sonntag werden in der slowakischen Hauptstadt auch Quotenplätze für Olympia vergeben.

Jeweils 15 Nationen-Tickts in den Kajak-Disziplinen, zehn im Canadier-Einer der Herren und acht im Canadier-Zweier können auf dem anspruchsvollen künstlichen Wildwasserkanal an der Donau geholt werden. Jede Nation darf in London in einem Jahr pro Disziplin nur ein Boot an den Start schicken.

«Gesundheitlich sind alle fit, so dass ich für die am Mittwoch beginnenden Wettkämpfe sehr optimistisch bin», sagte Cheftrainer Michael Trummer. «Nach drei vorangegangenen Trainingslehrgängen am WM-Ort haben sich alle Sportler sehr gut an die hier vorherrschenden Wildwasserbedingungen gewöhnt.» Die WM-Saison vorzeitig abbrechen mussten vor einigen Wochen die ehemaligen Canadier-Zweier-Weltmeister Marcus Becker und Stefan Henze wegen einer Rücken-OP Beckers.

Mit jeweils drei Booten in allen Disziplinen vertreten stellt das deutsche Team die größte Mannschaft unter den teilnehmenden 49 Nationen. Nach zwei Qualifikationstagen am Mittwoch und Donnerstag fallen am Freitag in den Halbfinalläufen bereits die ersten Entscheidungen über die Vergabe der Olympia-Quotenplätze. Die WM-Medaillen werden am Samstag und Sonntag vergeben.