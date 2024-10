Kansas City gewinnt Final-Neuauflage gegen San Francisco

Anzeige

San Francisco (dpa) – Die Kansas City Chiefs haben auch ihr sechstes Spiel der NFL-Saison gewonnen. Der Titelverteidiger der nordamerikanischen Football-Liga entschied die Neuauflage des diesjährigen Endspiels gegen die San Francisco 49ers mit 28:18 (14:6) für sich. Für die 49ers setzte es im siebten Saisonspiel die bereits vierte Niederlage.

Die Chiefs gewannen das Final-Rematch, obwohl ihr Star-Quarterback Patrick Mahomes nicht glänzte: Erst zum zweiten Mal in seiner Karriere gelang Mahomes in zwei aufeinanderfolgenden Spielen kein Touchdown-Pass, zweimal wurde einer seiner Pässe abgefangen.

«Wir haben viele Ballverluste, vor allem von mir verschuldet», sagte Mahomes. «Das zeigt aber auch die Vielseitigkeit unseres Teams. Es geht nicht nur um mich, es geht darum, Team-Football zu spielen.»

So erzielten die Chiefs alle vier Touchdowns nach einem Laufspiel, zuletzt war Kansas City dies in einem Playoff-Spiel 2018 gelungen. Zu Beginn des vierten Viertels war so auch Mahomes zur 21:12-Führung erfolgreich, im zweiten Durchgang lief Kareem Hunt zweimal in die Endzone.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Ricky Pearsall debütiert nach Schussverletzung

Ein besonderes Spiel war es für Ricky Pearsall. Der Passempfänger der 49ers debütierte in der NFL, nachdem er 50 Tage zuvor bei einem versuchten Raubüberfall angeschossen und in der Brust getroffen wurde. «Nach all den Widrigkeiten, die ich im vergangenen Monat gemeistert habe, bedeutet mir das alles», sagte Pearsall zu seinem Premierenauftritt, bei dem er drei Pässe fing.