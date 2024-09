Kane überholt Rooney – Erster Viererpack für Bayern

Harry Kane präsentiert sich auch zum Start in die neue Saison der Champions League in Topform. Er überholt auch eine Bayern-Legende.

München (dpa) – Harry Kane vom FC Bayern München hat sich zum erfolgreichsten englischen Torschützen in der Champions League gekürt. Der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft schraubte im Spiel gegen Dinamo Zagreb seine Trefferzahl in der Königsklasse auf 33 Tore hoch. Damit überholt er in der Allzeit-Torjägerliste seinen Landsmann Wayne Rooney (30 Treffer) und auch die Münchner Club-Legende Arjen Robben (31). Robben hatte den FC Bayern im Jahr 2013 zum Champions-League-Triumph in Wembley gegen Dortmund geschossen.

Nachdem der frühere Tottenham-Star Kane am Wochenende beim 6:1 in der Bundesliga gegen Holstein Kiel dreifach getroffen hatte, bejubelte der 31-Jährige nun seinen ersten Viererpack für die Bayern in der Königsklasse. Das glückte vor ihm nur drei Profis für die Münchner.

Kane verwandelte am Dienstag beim Sieg gegen Dinamo Zagreb drei Elfmeter, dazu staubte er nach einem Schuss von Joshua Kimmich ab.

Zuvor hatte Kane zwei Doppelpacks für die Münchner in der Champions League erzielt. Beim 2:1 gegen Galatasaray Istanbul im November 2023 und beim 3:0 gegen Lazio Rom vor einem halben Jahr hatte er jeweils doppelt getroffen. Insgesamt erzielte Kane bereits 53 Pflichtspieltore für den FC Bayern.