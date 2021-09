New York

Tennis-Grand-Slam-Turnier

Kanadier Felix Auger-Aliassime im Halbfinale der US Open

Der kanadische Tennisprofi Felix Auger-Aliassime hat bei den US Open das Halbfinale erreicht. Der 21-Jährige profitierte in New York im Viertelfinale von der verletzungsbedingten Aufgabe seines spanisches Gegners Carlos Alcaraz.