London (dpa)

Darts-WM in London

Kampf um Darts-Nummer-eins: van Gerwen und Price Favoriten

London (dpa). Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen und der frühere walisische Rugby-Profi Gerwyn Price gehen als Favoriten in das große Finalwochenende bei der Darts-WM in London. An Neujahr (13.00 Uhr und 19.00 Uhr/Sport1 und DAZN) stehen die vier Viertelfinal-Partien auf dem Programm.