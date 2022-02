Kalenderblatt 2022: 9. Februar

6. Kalenderwoche, 40. Tag des Jahres

Noch 325 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Apollonia, Miguel

HISTORISCHE DATEN

2021 – Nach Untersuchungen in der chinesischen Metropole Wuhan mutmaßen Experten der Weltgesundheitsorganisation, dass die Übertragung des Coronavirus von Fledermäusen ausgegangen ist. In Wuhan waren 2019 die ersten Fälle aufgetreten.

2020 – Der koreanische Satire-Film „Parasite“ des Regisseurs Bong Joon Ho gewinnt in Hollywood vier Oscars, darunter den für den besten Film. Erstmals geht diese Auszeichnung an eine nicht-englischsprachige Produktion.

2017 – Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt Deutschland erneut wegen einer Diskriminierung von nichtehelichen Kindern im Erbrecht. Die Straßburger Richter geben einer Frau Recht, der Ansprüche am Erbe ihres Vaters verwehrt worden waren.

2012 – Der deutsche Ex-Radprofi Jan Ullrich wird vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne wegen Dopings schuldig gesprochen und bis August 2013 gesperrt.

1992 – Gunda Niemann gewinnt ihre erste olympische Goldmedaille über 3000 Meter Eisschnelllauf im französischen Albertville.

1992 – Nach erneuten blutigen Zusammenstößen zwischen islamischen Fundamentalisten und der Staatsmacht wird über Algerien der Ausnahmezustand verhängt. Er wird erst 2011 wieder aufgehoben.

1987 – In Hessen zerbricht die bundesweit erste rot-grüne Koalition nach nur 14 Monaten: Im Streit um die Nuklearfirma Alkem entlässt SPD-Ministerpräsident Holger Börner seinen grünen Umweltminister Joschka Fischer.

1982 – Die Band Trio veröffentlicht die Single „Da da da, ich lieb dich nicht du liebst mich nicht.“ Der Song wird zu einem der größten Erfolge der Neuen Deutschen Welle und verkauft sich weltweit 13 Millionen Mal.

1957 – In Frankfurt/Main wird der im Krieg zerstörte große Handelssaal der Wertpapierbörse wieder öffnet.

GEBURTSTAGE

1987 – Magdalena Neuner (35), deutsche Biathletin, Sportlerin des Jahres 2007, 2011 und 2012

1957 – Jaco van Dormael (65), belgischer Filmregisseur und Drehbuchautor („Das brandneue Testament“)

1947 – Carla Del Ponte (75), Schweizer Staatsanwältin, Chefanklägerin des UN-Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien 1999-2007 sowie für den Völkermord in Ruanda 1999-2003

1942 – Carole King (80), amerikanische Sängerin und Songwriterin („Take good care of my baby“, „Hard Rock Café“, „So Far Away“)

1932 – Gerhard Richter (90), deutscher Maler und Grafiker, gilt als einer der weltweit einflussreichsten Künstler, dessen Werke regelmäßig Spitzenpreise erzielen

TODESTAGE

2007 – Erik Schumann, deutscher Schauspieler („Lili Marleen“, „Die Sehnsucht der Veronika Voss“) und Synchronsprecher, geb. 1925

2002 – Prinzessin Margaret, britische Adelige, Schwester von Königin Elizabeth II., geb. 1930

