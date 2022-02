Kalenderblatt 2022: 28. Februar

9. Kalenderwoche, 59. Tag des Jahres



Noch 306 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Fische



Namenstag: Romanus, Silvana, Sirin

HISTORISCHE DATEN

2020 – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan lässt die Grenze zu Griechenland öffnen. Mit Blendgranaten und Tränengas hindern griechische Grenzer tagelang Zehntausende Migranten an der Einreise.

2017 – In Brandenburg ersticht ein 24-Jähriger seine 79 Jahre alte Großmutter. Auf der Flucht vor der Polizei überfährt er zwei Polizisten, beide sind sofort tot.

2012 – Kinder sollen sich direkt bei den Vereinten Nationen (UN) beschweren können, wenn ihre grundlegenden Menschenrechte verletzt werden. Ein entsprechendes Zusatzprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention wird in Genf von Deutschland und 17 anderen Staaten unterzeichnet.

2002 – In Deutschland kann in den Geschäften zum letzten Mal mit D-Mark bezahlt werden, die am 1. Januar vom Euro als gesetzliches Zahlungsmittel abgelöst worden war.

1997 – Im Nordwesten des Irans stürzen bei einem Erdbeben der Stärke 6,1 rund 12.000 Häuser ein, mindestens 1100 Menschen sterben.

1967 – Im brasilianischen São Paulo wird der ehemalige Kommandant der Konzentrationslager Treblinka und Sobibor, Franz Stangl, verhaftet. In Düsseldorf wird er 1970 wegen gemeinschaftlichen Mordes an mindestens 400.000 Menschen zu lebenslanger Haft verurteilt. Stangl stirbt im Gefängnis.

1962 – 26 junge Filmemacher veröffentlichen das „Oberhausener Manifest“. Unter dem Motto „Papas Kino ist tot“ fordern sie eine neue Bildsprache und kommerzfreie Produktionsbedingungen. Die Erklärung gilt als Geburtsstunde des neuen deutschen Films.

1922 – Ägypten erhält die Unabhängigkeit von Großbritannien. 1882 hatten britische Truppen das Land besetzt und 1914 zum britischen Protektorat erklärt.

1897 – Frankreich setzt die letzte Königin von Madagaskar ab. Die Franzosen hatten die Insel seit 1895 erobert und in ihr Kolonialreich einverleibt.

GEBURTSTAGE

1982 – Axel Stein (40), deutscher Schauspieler und Komiker (Comedy-Serien „Axel!“, „Hausmeister Krause“, Kinofilm „Harte Jungs“)

1957 – Cindy Wilson (65), amerikanische Musikerin und Sängerin, Mitglied der Rockgruppe The B-52's

1957 – John Turturro (65), amerikanischer Schauspieler („Barton Fink“) und Regisseur („Illuminata“)

1942 – Dino Zoff (80), italienischer Fußballspieler und -trainer, 112 Einsätze als Spieler der italienischen Nationalmannschaft, Trainer bei Juventus Turin und der Nationalmannschaft, Weltmeister 1982

1942 – Oliviero Toscani (80), italienischer Fotograf, erregte in den 1980er Jahren mit seinen schockierenden Fotos für eine Benetton-Werbekampagne Aufsehen

TODESTAGE

2002 – Helmut Zacharias, deutscher Geiger, Dirigent und Komponist, verkaufte etwa 13 Millionen Platten, geb. 1920

1987 – Anny Ondra, deutsch-tschechische Schauspielerin („Sündig und süß“, „Erpressung – Blackmail“), Ehefrau von Max Schmeling, geb. 1902





