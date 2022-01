Kalenderblatt 2022: 20. Januar

3. Kalenderwoche, 20. Tag des Jahres



Noch 345 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Steinbock



Namenstag: Fabian, Sebastian

HISTORISCHE DATEN

2021 – Der ehemalige deutsche Basketball-Nationalspieler Shawn Bradley verletzt sich bei einem Radunfall in den USA schwer und ist querschnittgelähmt.

2017 – Der Republikaner Donald Trump wird als 45. Präsident der USA vereidigt. Vizepräsident ist Mike Pence. Trump ist Nachfolger des Demokraten Barack Obama, des ersten schwarzen Präsidenten des Landes.

2007 – Die ehemalige First Lady und damalige Senatorin Hillary Clinton kündigt ihre Bewerbung als Spitzenkandidatin der Demokraten für die Präsidentenwahl 2008 an.

2004 – Die erste Staffel der RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ endet mit dem Sieg von Sänger Costa Cordalis.

1992 – Im ersten sogenannten Mauerschützenprozess wird ein ehemaliger DDR-Grenzsoldat zunächst zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Im Revisionsverfahren erhält der Mann 1994 zwei Jahre Haft auf Bewährung.

1962 – Die ersten deutschen Aufführungen des Theaterstücks „Andorra“ von Max Frisch finden parallel in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München statt.

1942 – Auf der Berliner Wannsee-Konferenz planen Vertreter der SS und der nationalsozialistischen Ministerialbürokratie die systematische Ermordung der europäischen Juden.

1937 – Erstmals findet die Amtseinführung des US-Präsidenten am 20. Januar statt. Zuvor trat ein im November gewählter Präsident sein Amt erst am 4. März an.

1892 – In Albany (US-Bundesstaat New York) findet erstmals ein reguläres Basketballspiel statt. Das Spiel war im Jahr zuvor vom kanadischen Lehrer James Naismith erfunden worden.

GEBURTSTAGE

1967 – Kellyanne Conway (55), amerikanische Meinungsforscherin, Wahlkampfmanagerin und Beraterin von US-Präsident Donald Trump

1967 – Wigald Boning (55), deutscher Komiker (RTL-Comedy „Samstag Nacht“)

1952 – Paul Stanley (70), amerikanischer Gitarrist und Songwriter, Gründungsmitglied der Rockgruppe Kiss („I Was Made for Lovin' You“)

1907 – Manfred von Ardenne, deutscher Naturwissenschaftler, war an zahlreichen Entwicklungen der Funk- und Fernsehtechnik sowie der Elektronenmikroskopie maßgeblich beteiligt, über 600 Patente, gest. 1997

1907 – Paula Wessely, österreichische Schauspielerin („Maskerade“, „Vagabunden der Liebe“), gest. 2000

TODESTAGE

2012 – Etta James, amerikanische Jazzsängerin („At Last“), geb. 1938

1990 – Barbara Stanwyck, amerikanische Schauspielerin („Frau ohne Gewissen“, „Der Untergang der Titanic“), geb. 1907





