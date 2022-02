Kalenderblatt 2022: 14. Februar

7. Kalenderwoche, 45. Tag des Jahres

Noch 320 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Cyrillus, Giovanni, Valentin

HISTORISCHE DATEN

2021 – Knapp sechs Wochen nach der Erstürmung des Kapitols durch wütende Anhänger Donald Trumps spricht der US-Senat den Ex-Präsidenten im Amtsenthebungsverfahren von der Verantwortung frei. Eine Mehrheit der Senatoren stimmt zwar für eine Verurteilung, sie verfehlen aber die nötige Zweidrittelmehrheit.

2020 – Nach Razzien in sechs Bundesländern gegen eine mutmaßliche rechte Terrorzelle lässt der Generalbundesanwalt zwölf Männer festnehmen. Die Deutschen sollen Anschläge auf Politiker, Asylbewerber und Muslime geplant haben.

2017 – Deniz Yücel, deutsch-türkischer Korrespondent der „Welt“, wird in Istanbul (Türkei) wegen Terrorismus verhaftet. Der Fall belastet das deutsch-türkische Verhältnis.

2002 – Forscher in Texas präsentieren das weltweit erste geklonte Kätzchen. Die dreifarbige Katze sei fast zwei Monate alt und sehe gesund aus, berichtet das Fachjournal „Nature“.

1997 – Mit einer spektakulären Protestaktionen demonstrieren die Menschen im Ruhrgebiet für den Erhalt der Arbeitsplätze im deutschen Steinkohlenbergbau. Auf einer Strecke von knapp 100 Kilometern reihen sich rund 220 000 Menschen ein in ein „Band der Solidarität“.

1992 – Ärzte des „Methodist Medical Center“ in Dallas (Texas) verpflanzen weltweit erstmals gleichzeitig Herz, Niere und Bauchspeicheldrüse bei einer Patientin.

1967 – Vor dem Hintergrund der ersten schweren Wirtschaftskrise der Bundesrepublik treffen führende Vertreter der Bundesregierung, der Wirtschaftsverbände und der Gewerkschaften zur ersten „Konzertierten Aktion“ zusammen. Das Gremium tagt regelmäßig bis 1977.

1952 – In Oslo starten die 6. Olympischen Winterspiele. Deutschland nimmt zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder mit einer Mannschaft an den Spielen teil. Es treten nur westdeutsche Sportler an.

1912 – Arizona wird der 48. Bundesstaat der USA.

GEBURTSTAGE

1962 – Josef Hader (60), österreichischer Kabarettist und Schauspieler („Ein halbes Leben“, „Wilde Maus“)

1947 – Heide Ecker-Rosendahl (75), deutsche Leichtathletin, zweifache Olympiasiegerin 1972 im Weitsprung und in der 4 x 100-Staffel, dreißig deutsche Meistertitel

1942 – Michael Bloomberg (80), amerikanischer Politiker und Medienunternehmer, Gründer des internationalen Finanz-Informationsdienstes Bloomberg L.P., Bürgermeister von New York 2002-2013

1937 – Nicole Heesters (85), deutsche Schauspielerin („Deutschlandspiel“, erste weibliche „Tatort“-Kommissarin)

1932 – Alexander Kluge (90), deutscher Filmemacher („Abschied von gestern“, „Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos“) und Schriftsteller („Gelegenheitsarbeit einer Sklavin“, „Die Chronik der Gefühle“)

TODESTAGE

2017 – Siegfried Herrmann, deutscher Leichtathlet, vielfacher DDR-Meister auf der Mittel- und Langstrecke, geb. 1932

2002 – Günter Wand, deutscher Dirigent, Chefdirigent des NDR-Sinfonieorchesters 1982-1990, geb. 1912

