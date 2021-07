Kalenderblatt 2021: 31. Juli

30. Kalenderwoche, 212. Tag des Jahres



Noch 153 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Löwe



Namenstag: Germanus, Ignatius, Justinus

HISTORISCHE DATEN

2020 – Das oberste Parteischiedsgericht der SPD bestätigt den Parteiausschluss des Bestseller-Autors und Ex-Politikers Thilo Sarrazin. Er habe gegen SPD-Werte verstoßen. Auslöser des langen Streits war sein islamkritisches Buch „Deutschland schafft sich ab“ von 2010.

2016 – Die in Brasilien entführte Schwiegermutter des britischen Formel-1-Chefs Bernie Ecclestone wird nach neun Tagen von der Polizei befreit.

2001 – Der Bau des Transrapid für Shanghai beginnt in Kassel. Die Magnetschwebebahn soll von Januar 2003 an auf ihrer ersten kommerziellen Strecke Flughafen und Zentrum der chinesischen Stadt verbinden.

1993 – Als Top-Spion „Topas“ wird Rainer Rupp während eines Besuches im Saarland festgenommen. Der hochrangige Nato-Mitarbeiter verriet jahrelang wichtige Dokumente an die DDR und den den sowjetischen Geheimdienst KGB. 1994 wird er wegen schweren Landesverrats verurteilt.

1991 – Die USA und die Sowjetunion unterzeichnen in Moskau das Start-I-Abkommen, das eine Reduzierung des Potentials an strategischen Atomraketen um etwa 30 Prozent vorsieht.

1973 – Das Bundesverfassungsgericht stellt fest, dass der Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Bayern hatte ein Normenkontrollverfahren gegen den Vertrag beantragt, weil er gegen das Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes verstoßen würde.

1919 – Die Weimarer Nationalversammlung nimmt in dritter Lesung die neue Reichsverfassung an. Sie tritt am 14. August in Kraft.

1901 – Die deutschen Meteorologen Arthur Berson und Reinhard Süring erreichen mit ihrem Freiballon „Preußen“ die Rekordhöhe von mindestens 10 500 Metern.

1752 – Erstmals ist ein Besuch von Kaiser Franz I. Stephan mit Gästen in der schon fast fertig gestellten Menagerie (Tierparkanlage) im Schlosspark von Schönbrunn (bei Wien/Österreich) belegt. Dieser Tag gilt als „Geburtstag“ des Tiergarten Schönbrunn.

GEBURTSTAGE

1961 – Isabel Varell (60), deutsche Sängerin und Schauspielerin (TV: „Das Rätsel der Sandbank“, „Rote Rosen“, Album: „Alles Ansichtssache“)

1956 – Gustav Peter Wöhler (65), deutscher Schauspieler und Sänger (Filme: „Planet der Kannibalen“, „Erleuchtung garantiert“)

1951 – Martin Mosebach (70), deutscher Schriftsteller („Westend“), Georg-Büchner-Preis 2007

1931 – Ivan Rebroff, deutscher Sänger, Stimmumfang von viereinhalb Oktaven („Wenn ich einmal reich wär'“), gest. 2008

1921 – Peter Benenson, britischer Jurist, Schriftsteller und Maler, Gründer der Menschenrechtsorganisation „Amnesty International“ 1961, gest. 2005

TODESTAGE

2020 – Alan Parker, britischer Filmregisseur („Die Asche meiner Mutter“, „Evita“, „Die Commitments“), geb. 1944

2017 – Jeanne Moreau, französische Filmschauspielerin („Jules und Jim, „Die Liebenden“), geb. 1928





© dpa-infocom, dpa:210719-99-431422/2