Kalenderblatt 2021: 30. März

13. Kalenderwoche, 89. Tag des Jahres



Noch 276 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Widder

Namenstag: Leonardo

HISTORISCHE DATEN

2020 – In einem Notstandsgesetz gibt das ungarische Parlament Ministerpräsident Viktor Orban umfassende Vollmachten zur Bewältigung der Pandemie. Er kann per Dekret regieren. Nach zweieinhalb Monaten und Protesten der EU-Partner wird das Gesetz wieder aufgehoben.

2019 – Die liberale Bürgerrechtlerin Zuzana Caputova wird in einer Stichwahl zur ersten Präsidentin der Slowakei gewählt. Am 15. Juni tritt sie ihr Amt an.

2011 – Myanmar hat erstmals seit fast 50 Jahren wieder eine zivile Regierung – zumindest auf dem Papier. Die Militärjunta löst sich auf, wie der bisherige Juntachef Than Shwe im Staatsfernsehen mitteilt.

2006 – Die Lehrer der Berliner Rütli-Schule richten einen dramatischen Hilferuf an den Senat. Die Lage in der Hauptschule sei geprägt von Zerstörung, Gewalt und menschenverachtendem Verhalten auch gegenüber Lehrern.

2001 – Wilhelmshaven erhält nach einer Entscheidung der Bundesländer Hamburg, Bremen und Niedersachsen den Zuschlag für den geplanten Tiefwasserhafen an der Deutschen Bucht.

1981 – US-Präsident Ronald Reagan wird vor einem Hotel in Washington niedergeschossen und dabei lebensgefährlich verletzt.

1978 – Als erster westlicher Regierungschef seit der internationalen Anerkennung der DDR trifft der österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky zu einem offiziellen Besuch in der DDR ein.

1971 – Jerry Baldwin, Zev Siegl und Gordon Bowker eröffnen in Seattle (US-Bundesstaat Washington) das erste Starbucks-Café.

1856 – Der Frieden von Paris beendet den verlustreichen Krimkrieg zwischen Russland und den Siegern Großbritannien, Frankreich, Österreich, Sardinien und dem Osmanischen Reich.

GEBURTSTAGE

1986 – Sergio Ramos (35), spanischer Fußballer, Kapitän bei Real Madrid, 178 Länderspiele

1960 – Heinrich Bedford-Strohm (61), deutscher Theologe, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) seit 2014

1951 – Wolfgang Niedecken (70), deutscher Sänger, Rockmusiker und Maler, Sänger der Rockgruppe BAP

1926 – Ingvar Kamprad, schwedischer Unternehmer, Gründer von Ikea, gest. 2018

1746 – Francisco de Goya, spanischer Maler und Grafiker (Gemälde „Die Erschießung der Aufständischen am 3. Mai 1808 in Madrid“), gest. 1828

TODESTAGE

2020 – Bill Withers, amerikanischer Sänger und Songwriter (Grammy-Awards für „Ain't No Sunshine“, „Just the Two of US“ und „Lean On Me“), geb. 1938

1986 – James Cagney, amerikanischer Schauspieler („Yankee Doodle Dandy“, „Eins, zwei, drei“), geb. 1899

© dpa-infocom, dpa:210322-99-916418/2