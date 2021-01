Kalenderblatt 2021: 3. Januar

53. Kalenderwoche, 3. Tag des Jahres

Noch 362 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Adela, Genovefa, Irmina, Odilo

HISTORISCHE DATEN

2011 – Nach mehr als 50 Jahren Wehrpflicht werden zum letzten Mal junge Männer auch gegen ihren Willen zur Bundeswehr eingezogen. Rund 12.000 Wehrpflichtige treten ihren Dienst an. Zum 1. Juli soll die Wehrpflicht ausgesetzt werden.

2006 – Frankreich hebt das wegen der Jugendkrawalle in den Einwanderervorstädten am 8. November 2005 verhängte Notstandsrecht wieder auf.

2001 – Der neu gewählte US-Kongress tritt zu seiner ersten Sitzung zusammen. Der prominenteste Neuzugang ist die scheidende „First Lady“ Hillary Clinton (Demokraten) als Senatorin für den Bundesstaat New York. Sie ist die erste „First Lady“, die in den Kongress gewählt worden ist.

1976 – Der Orkan „Capella“ löst eine Sturmflut im Nordwesten Deutschlands aus. Die Nordsee erreicht Höchststände: In Hamburg sind es rund 6,45 Meter, in Husum 5,66 Meter. Mindestens 16 Menschen kommen in Deutschland ums Leben, in ganz Nordwesteuropa 82.

1966 – Die Regierung von Obervolta (heute Burkina Faso) unter Staatspräsident Maurice Yameogo wird in einem Militärputsch gestürzt. Yameogo erklärt seinen Rücktritt.

1961 – Der militärische Forschungsreaktor SL-1 bei Idaho Falls (USA) gerät bei Wartungsarbeiten außer Kontrolle und explodiert. Drei Techniker sterben, die Umgebung wird stark verstrahlt.

1961 – Die USA brechen die diplomatischen Beziehungen zu Kuba ab.

1868 – In Japan übernimmt Kaiser Mutsuhito nach 700-jähriger Herrschaft der kaiserlichen Feldherren, der Shogune, die Macht.

1521 – Papst Leo X. verhängt über Martin Luther einen Bann und schließt ihn damit aus der katholischen Kirche aus.

GEBURTSTAGE

2003 – Greta Thunberg (18), schwedische Klimaschutzaktivistin, Alternativer Nobelpreis 2019

1956 – Mel Gibson (65), irisch-amerikanischer Schauspieler und Regisseur, „Braveheart“, „Mad Max“

1946 – John Paul Jones (75), britischer Musiker und Musikproduzent, Bassist der Rock-Gruppe Led Zeppelin („Whole Lotta Love“)

1941 – Horst W. Opaschowski (80), deutscher Freizeitforscher und Pädagoge, Gründer und wissenschaftlicher Leiter des BAT Freizeit-Forschungsinstituts 1979-2007

1926 – W. Michael Blumenthal (95), amerikanischer Politiker und Ökonom, US-Finanzminister 1977-79; Gründungsdirektor und Direktor des Jüdischen Museums in Berlin 1997-2014

TODESTAGE

2016 – Paul Bley, kanadischer Jazz-Pianist und -Komponist, gehört mit Charlie Haden, Don Cherry, Ornette Coleman und anderen zu den Avantgardisten des Free Jazz der 1960er Jahre, geb. 1932

2011 – Eva Strittmatter, deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin („Wildbirnenbaum. Gedichte“), geb. 1930

