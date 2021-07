Kalenderblatt 2021: 28. Juli

30. Kalenderwoche, 209. Tag des Jahres



Noch 156 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Löwe



Namenstag: Beatus, Innozenz, Samson

HISTORISCHE DATEN

2003 – In München konstituiert sich der neu gegründete Deutsche Sprachrat, der sich für einen sensibleren Umgang mit der deutschen Sprache einsetzen will.

1996 – Der Münchner Medienunternehmer Leo Kirch startet als erster Anbieter in Deutschland mit seinem Sender DF1 das digitale Fernsehen.

1993 – Die Vollversammlung der Vereinten Nationen nimmt das Fürstentum Andorra per Akklamation als 184. Mitglied in die UN auf.

1951 – In Genf verabschieden die Vereinten Nationen ein Abkommen über die Rechtsstellung von Flüchtlingen („Genfer Flüchtlingskonvention“). Diese tritt am 22. April 1954 in Kraft.

1945 – Ein zweimotoriger B-25-Bomber der US-Luftwaffe rast in das 79. Stockwerk des Empire State Buildings in New York. 14 Menschen sterben. Ursache des Unglücks war starker Nebel.

1928 – In Amsterdam werden die IX. Olympischen Sommerspiele eröffnet. Erstmals dürfen Frauen in den Leichtathletik-Disziplinen starten.

1914 – Mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien beginnt der Erste Weltkrieg.

1821 – Peru, das während des südamerikanischen Unabhängigkeitskampfes Mittelpunkt der spanischen Herrschaft war, erklärt sich für unabhängig.

754 – Papst Stephan II. salbt Pippin III. den Jüngeren in St. Denis zum König der Franken und erkennt damit die Karolinger als rechtmäßige Herrscher im Frankenreich an.

GEBURTSTAGE

1976 – Kai Schumann (45), deutscher Schauspieler (RTL-Serie „Doctor's Diary – Männer sind die beste Medizin“)

1956 – Nikolaus von Bomhard (65), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender von Munich Re 2004-2017, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Post AG seit 2018

1951 – Santiago Calatrava (70), spanischer Architekt, Bauingenieur und Künstler, Kronprinzenbrücke Berlin, Samuel Beckett Bridge Dublin

1951 – Veronika Fischer (70), deutsche Sängerin („Zeitreise“, „Sehnsucht nach Wärme“)

1941 – Riccardo Muti (80), italienischer Dirigent, musikalischer Leiter der Mailänder Scala 1986-2005

TODESTAGE

2011 – Bernd Clüver, deutscher Schlagersänger („Der Junge mit der Mundharmonika“), geb. 1948

1741 – Antonio Vivaldi, italienischer Komponist („Die vier Jahreszeiten“), geb. 1678





© dpa-infocom, dpa:210719-99-431419/2