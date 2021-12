Kalenderblatt 2021: 27. Dezember

52. Kalenderwoche, 361. Tag des Jahres

Noch 4 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Esso, Fabiola, Johannes, Rudger

HISTORISCHE DATEN

2020 – In Deutschland beginnt offiziell die bisher größte Impfkampagne. Gegen das Coronavirus werden zuerst über 80-Jährige, Bewohner und Pflegekräfte von Heimen sowie besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert.

2019 – Der Westdeutsche Rundfunk löscht nach einer Empörungswelle ein Video von der Facebookseite, in dem der WDR-Kinderchor einen spöttischen Text über Klimasünden der älteren Generation singt. Eine fiktive Großmutter war dort unter anderem als „Umweltsau“ bezeichnet worden.

2006 – Der europäische Satellit „Corot“ zur Suche nach erdähnlichen Planeten in fernen Sonnensystemen wird vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ins All geschossen.

1996 – In Ruanda beginnen die ersten Prozesse wegen des Völkermords an Tutsi und gemäßigten Hutu im Jahr 1994.

1984 – Der erste Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), ein Treffen der internationalen Hackerszene, findet in Hamburg statt.

1979 – Drei Tage nach dem Einmarsch in Afghanistan stürmen sowjetische Truppen den Präsidentenpalast in Kabul und töten Präsident Hafisullah Amin.

1978 – Spaniens König Juan Carlos I. unterzeichnet – drei Jahre nach dem Tod des Diktators Franco – die neue demokratische Verfassung seines Landes. Am 29. Dezember tritt die Verfassung in Kraft.

1951 – Lehrlinge dürfen in der Bundesrepublik vom Lehrherrn nicht mehr geschlagen werden. Die Gewerbeordnung wird um ein entsprechendes Züchtigungsverbot ergänzt.

1831 – Der britische Naturforscher Charles Darwin beginnt seine Weltreise mit dem Vermessungsschiff „Beagle“. Auf der fünfjährigen Seefahrt schafft er Grundlagen für seine Evolutionstheorie.

GEBURTSTAGE

1991 – Jimi Blue Ochsenknecht (30), deutscher Schauspieler („Die Wilden Kerle“) und Sänger

1961 – Berthold Kohler (60), deutscher Journalist, Mit-Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) seit 1999

1961 – Guido Westerwelle, deutscher Politiker, Außenminister 2009-2013, Vizekanzler 2009-2011, Bundesvorsitzender der FDP 2001-2011, gest. 2016

1896 – Carl Zuckmayer, deutscher Schriftsteller („Des Teufels General“, „Der Hauptmann von Köpenick“), 1939 Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft durch die Nationalsozialisten, gest. 1977

1571 – Johannes Kepler, deutscher Astronom und Mathematiker, Begründer der Himmelsmechanik, gest. 1630

TODESTAGE

2016 – Carrie Fisher, amerikanische Schauspielerin (Rolle als Prinzessin Leia in der „Star Wars“-Reihe), geb. 1956

2016 – Hans Tietmeyer, deutscher Währungspolitiker, Präsident der Deutschen Bundesbank 1993-1999, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium 1982-1989, geb. 1931

© dpa-infocom, dpa:211220-99-447755/2