Kalenderblatt 2020: 9. März

HISTORISCHE DATEN

2018 – Die schwedische Königstochter Madeleine bekommt in Stockholm ihr drittes Kind. Die neugeborene Prinzessin heißt Adrienne Josephine Alice.

2015 – Das Schweizer Flugzeug „Solar Impulse 2“ startet im Golfemirat Abu Dhabi zur ersten Etappe einer Erdumrundung. Im Juli 2016 kehrt der Flieger zu seinem Ausgangspunkt zurück.

2005 – Die Europäische Strombörse EEX in Leipzig startet die europaweit erste Spotauktion für EU-Emissionsrechte. Diese berechtigen zur Emission von jeweils einer Tonne Kohlendioxid.

2003 – Alexander Klaws gewinnt die erste Ausgabe der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS).

2002 – Die deutschen Hockeyherren werden zum ersten Mal Weltmeister. Das Team besiegt bei der 10. Feld-WM in Malaysia die australische Mannschaft mit 2:1.

2000 – Die Deutsche Bank und die Dresdner Bank kündigen an, als gleichberechtigte Partner fusionieren zu wollen. Die Fusion zum größten Geldkonzern der Welt platzt am 5. April.

1980 – Im spanischen Baskenland wählt die Bevölkerung zum ersten Mal ein Regionalparlament. Stärkste Kraft wird die Baskische Nationalistenpartei.

1945 – Bei einem verheerenden Luftangriff amerikanischer Bomber auf Tokio kommen mehr als 80.000 Menschen ums Lebens.

1930 – In Leipzig wird Bertolt Brechts Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ uraufgeführt.

GEBURTSTAGE

1980 – Volker Bruch (40), deutscher Schauspieler („Der Rote Baron“)

1955 – Ornella Muti (65), italienische Filmschauspielerin („Die letzte Frau“)

1945 – Katja Ebstein (75), deutsche Schlagersängerin und Chansonniere („Wunder gibt es immer wieder“, „Theater“)

1930 – Fritz Rau, deutscher Konzertveranstalter, gest. 2013

1890 – Wjatscheslaw M. Molotow, sowjetischer Politiker, Außenminister 1939-1949 und 1953-1956, gest. 1986

TODESTAGE

2005 – Benno Hoffmann, deutscher Schauspieler und Tänzer, bekannt durch seine Rollen in Edgar-Wallace-Verfilmungen und in dem Francis-Durbridge-Dreiteiler „Die Schlüssel“, sowie als Paul Plaschke, die Werbefigur der ARD-Glücksspirale, die er auch in die TV-Serie „Trautes Heim“ (1990) einbrachte, geb. 1919

1980 – Olga Tschechowa, deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin („Bel Ami“, „Rote Orchideen“), geb. 1897