Kalenderblatt 2020: 7. März

Berlin

Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. März 2020:

Lesezeit: 2 Minuten

10. Kalenderwoche, 67. Tag des Jahres

Noch 299 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Felizitas, Thomas

HISTORISCHE DATEN

2019 – Ein Gericht im US-Bundesstaat Virginia verurteilt den früheren Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, zu 47 Monaten Haft. Er wird wegen Steuer- und Bankdelikten schuldig gesprochen. Im Zusammenhang mit pro-russischer Lobbyarbeit in der Ukraine erhält er am 13. März in Washington weitere 43 Monate Gefängnis.

2005 – In weniger als 24 Stunden klärt die norwegische Polizei den Raub von drei Bildern des Malers Edvard Munch (1863-1944) auf. Die Kunstwerke werden sichergestellt, die Täter festgenommen.

1990 – In einem U-Bahn-Tunnel in Philadelphia entgleisen mehrere Wagen eines vollbesetzten Zuges. Drei Menschen sterben, vier werden lebensgefährlich verletzt.

1980 – Der in Madagaskar registrierte Tanker „Tanio“ bricht im Sturm vor der bretonischen Küste auseinander. Ein Teil der Ladung von 26 000 Tonnen Heizöl wird an die Küste geschwemmt.

1965 – Die Sendung „Das klingende Sonntagsrätsel“ mit Moderator Hans Rosenthal wird erstmals vom RIAS ausgestrahlt.

1965 – Ein Protestmarsch von Bürgerrechtlern, die sich für das Wahlrecht von Schwarzen einsetzen, wird auf dem Weg von Selma zur Hauptstadt des US-Bundesstaates Alabama, Montgomery, von der Polizei niedergeknüppelt. Dutzende werden verletzt. Der Tag geht als „Bloody Sunday“ in die US-Geschichte ein.

1945 – Im Zweiten Weltkrieg gelingt es der US-Armee, die Rheinbrücke von Remagen bei Bonn unzerstört einzunehmen.

1918 – In Berlin schließen Finnland und das Deutsche Reich einen Friedens- und Freundschaftsvertrag.

1138 – Mit der Wahl Konrads III. wird das erste Mal ein Vertreter des schwäbischen Adelsgeschlechts der Staufer deutscher König.

GEBURTSTAGE

1970 – Rachel Weisz (50), britisch – US-amerikanische Schauspielerin („Der ewige Gärtner“, „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“)

1960 – Ivan Lendl (60), amerikanischer Tennisspieler, Nummer eins der Tennis-Weltrangliste 1985-1988

1955 – Florian Langenscheidt (65), deutscher Verleger, TV-Moderator und Autor

1940 – Rudi Dutschke, deutscher Studentenführer und Soziologe, Vordenker des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS), starb an den Spätfolgen eines Attentats 1968, gest. 1979

1925 – Trude Unruh (95), deutsche Politikerin, Gründerin des Seniorenschutzbundes „Graue Panther“ (1975) und der Partei „Die Grauen“ (1989)

TODESTAGE

2013 – Damiano Damiani, italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor („Insel der verbotenen Liebe“, „Allein gegen die Mafia“), geb. 1922

1997 – Martin Kippenberger, deutscher Künstler (Skulptur „Zuerst die Füsse“; „Selbstbildnisse in Unterhose“), geb. 1953