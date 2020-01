Kalenderblatt 2020: 4. Januar

Berlin

Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Januar 2020:

Lesezeit: 2 Minuten

1. Kalenderwoche, 4. Tag des Jahres

Noch 362 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Marius, Roger

HISTORISCHE DATEN

2019 – Im nordpolnischen Koszalin sterben fünf Mädchen. In einem Haus für sogenannte Escape-Games war Feuer ausgebrochen.

2018 – Das Landesschiedsgericht der Thüringer AfD lehnt einen Ausschlussantrag gegen den Partei-Rechtsaußen Björn Höcke ab. Mit Blick auf das Berliner Holocaust-Mahnmal hatte er 2017 gesagt, die Deutschen seien das einzige Volk, „das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat“.

2010 – In Dubai wird das höchste Gebäude der Welt eröffnet. Der genau 828 Meter hohe Turm „Burj Khalifa“ überragt den bisherigen Rekordhalter in Taipeh um mehr als 300 Meter.

1995 – Der im November gewählte US-Kongress tritt zusammen. Erstmals seit 40 Jahren haben die Republikaner im Senat und Repräsentantenhaus die Mehrheit.

1995 – Der russische Präsident Boris Jelzin ordnet unter dem Eindruck zunehmender nationaler und internationaler Proteste die Einstellung der Bombenangriffe auf Tschetschenien an.

1990 – Beim Aufprall eines Personenzuges auf einen Güterzug im Bahnhof der pakistanischen Stadt Sukkur kommen mindestens 307 Menschen ums Leben.

1990 – In London kommt ein Junge zur Welt, der noch vor seiner Geburt im Mutterleib operiert wurde. Das Baby litt an einer selten auftretenden Verengung der Hauptschlagader.

1960 – Die Europäische Freihandelszone (EFTA) wird als Gegengewicht zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG von sieben europäischen Staaten in Stockholm gegründet. Ziel ist der Abbau von Handelsschranken.

1950 – Der israelische Ministerpräsident Ben Gurion erklärt Jerusalem zur israelischen Hauptstadt und verstößt damit gegen UN-Beschlüsse.

GEBURTSTAGE

1990 – Toni Kroos (30), deutscher Fußballspieler, Real Madrid seit 2014, FC Bayern München 2007-2009 und 2010-2014

1960 – Michael Stipe (60), amerikanischer Rocksänger, Frontsänger der amerikanischen Rockgruppe R.E.M. („Losing My Religion“)

1940 – Gao Xingjian (80), chinesisch-französischer Schriftsteller und Dramatiker (Roman „Der Berg der Seele“), Literatur-Nobelpreisträger 2000

1940 – Helmut Jahn (80), deutsch-amerikanischer Architekt (Bahntower am Potsdamer Platz in Berlin, Post-Tower in Bonn)

1785 – Jacob Grimm, deutscher Sprach- und Literaturwissenschaftler („Deutsches Wörterbuch“), sammelte zusammen mit seinem Bruder Wilhelm Märchen und Sagen, gest. 1863

TODESTAGE

2000 – Diether Krebs, deutscher Schauspieler (Fernsehserien „Ein Herz und eine Seele“, „Sketchup“), geb. 1947

1960 – Albert Camus, französischer Schriftsteller („Der Fremde“), Philosoph und Journalist, Nobelpreis für Literatur 1957, kam durch einen Autounfall ums Leben, geb. 1913