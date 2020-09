Kalenderblatt 2020: 30. September

40. Kalenderwoche, 274. Tag des Jahres

Noch 92 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Hieronymus, Sophia, Urs, Viktor

HISTORISCHE DATEN

2015 – Russland beginnt als Verbündeter der syrischen Regierung mit Luftangriffen auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien.

2005 – Die dänische Zeitung „Jyllands-Posten“ veröffentlicht zwölf Mohammed-Karikaturen des Zeichners Kurt Westergaard. Diese lösen heftige Reaktionen in der islamischen Welt aus.

2000 – Das restaurierte Schloss Königs Wusterhausen von Friedrich Wilhelm I. wird als Museum eröffnet.

1995 – Die US-Raumfahrtbehörde Nasa bricht nach einer fast 22-jährigen Mission den Kontakt zu „Pioneer 11“ ab. Die unbemannte Raumsonde war 1973 zum äußeren Sonnensystem gestartet.

1960 – Die erste von insgesamt 166 Folgen der Zeichentrickserie „The Flintstones“ („Familie Feuerstein“) wird im US-Fernsehen gesendet.

1955 – Der 24-jährige amerikanische Filmschauspieler James Dean („Jenseits von Eden“) verunglückt tödlich mit seinem Porsche bei Cholame (US-Bundesstaat Kalifornien).

1935 – George Gershwins Oper „Porgy and Bess“ wird am Colonial Theatre in Boston (US-Bundesstaat Massachusetts) uraufgeführt.

1885 – Das Gebiet des heutigen Botsuana wird zum britischen Protektorat erklärt – dem Betschuanaland.

1745 – Im Zweiten Schlesischen Krieg besiegt Preußens Armee in der Schlacht bei Soor in Böhmen die miteinander verbündeten österreichisch-sächsischen Truppen.

GEBURTSTAGE

1980 – Martina Hingis (40), Schweizer Tennisspielerin, gehörte zu den erfolgreichsten Profis der 1990er Jahre, zwischen 1997 und 2001 stand sie 209 Wochen lang an der Spitze der Tennis-Weltrangliste

1975 – Marion Cotillard (45), französische Schauspielerin (Oscar als beste Hauptdarstellerin für „La vie en rose“ 2008)

1955 – Jutta Richter (65), deutsche Kinder-und Jugendbuchautorin („Der Tag, als ich lernte die Spinnen zu zähmen“)

1945 – Ehud Olmert (75), israelischer Politiker, Ministerpräsident 2006-2009, Bürgermeister von Jerusalem 1993-2003

1945 – Ralph Siegel (75), deutscher Schlagerkomponist und Produzent, „Ein bisschen Frieden“ (Sieg beim Schlager-Grand-Prix 1982 mit der Sängerin Nicole), „Griechischer Wein“, „Fiesta Mexicana“

TODESTAGE

2019 – Jessye Norman, amerikanische Opernsängerin (Sopran), Liedinterpretin (Schubert, Schumann), „Four Last Songs“ (Richard Strauss), geb. 1945

1985 – Simone Signoret, französische Schauspielerin („Die Katze“, „Madame Rosa“, „Der Weg nach oben“), geb. 1921

