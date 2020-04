Kalenderblatt 2020: 27. April

18. Kalenderwoche, 118. Tag des Jahres

Noch 248 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Floribert, Salman, Zita

HISTORISCHE DATEN

2017 – Im Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität billigt der Bundestag die Speicherung von Fluggastdaten. Ab Mai 2018 sollen die Informationen gesammelt werden und verfügbar sein.

2010 – Die südkoreanische Bergsteigerin Oh Eun Sun erklimmt als erste Frau der Welt alle 14 Achttausender. Der koreanische Fernsehsender KBS überträgt die Ankunft Ohs auf dem Gipfel des 8091 Meter hohen Annapurna in Nepal live.

2010 – In der Nordsee geht der weltweit erste Hochsee-Windpark mit zwölf Windkraftanlagen der 5-Megawatt-Klasse offiziell in Betrieb.

2010 – Nach jahrzehntelangem Streit einigen sich die Nachbarländer Norwegen und Russland über den Verlauf ihrer Grenze im Nordpolarmeer in der Arktis.

2005 – In Toulouse startet das größte Passagierflugzeug der Welt, der A380, zu seinem Jungfernflug. Die Maschine mit knapp 80 Metern Spannweite hat in der Standardversion 555 und in der Charterklasse 853 Plätze.

2000 – Der Vorsitzende der radikalen Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), Georges Habasch, tritt nach 33-jähriger Amtszeit zurück.

1945 – Der Sozialdemokrat Karl Renner bildet in Wien eine provisorische österreichische Regierung. Damit wird nach sieben Jahren nationalsozialistischer Herrschaft Österreich als eigenständiger Staat wiedergegründet.

1940 – SS-Chef Heinrich Himmler befiehlt, in Auschwitz im von Deutschen besetzten Polen ein Konzentrationslager zu errichten.

1909 – In Konstantinopel (Istanbul) zwingen die Jungtürken den osmanischen Sultan Abd Al Hamid II. zum Thronverzicht.

GEBURTSTAGE

1972 – Mehmet Kurtulus (48), türkisch-deutscher Schauspieler („Gegen die Wand“)

1955 – Léa Linster (65), luxemburgische Sterneköchin, gewann als erste Frau 1989 den Bocuse d'Or

1950 – Christian Zacharias (70), deutscher Pianist und Dirigent, erlangte vor allem als Scarlatti-, Mozart- und Schubert-Interpret Weltruhm

1935 – Theo Angelopoulos, griechischer Filmregisseur („Landschaft im Nebel“, „Die Ewigkeit und ein Tag“), gest. 2012

1932 – Anouk Aimée (88), französische Schauspielerin („La dolce vita“, „Ein Mann und eine Frau“)

TODESTAGE

2007 – Mstislaw Rostropowitsch, russischer Cellist und Dirigent, Ehemann der Sopranistin Galina Wischnewskaja, geb. 1927

1998 – Carlos Castaneda, amerikanischer Schriftsteller und Anthropologe („Die Lehren des Don Juan“), Protagonist der New-Age-Bewegung, in der Wissenschaft umstrittener Erfolgsautor, geb. 1925