Kalenderblatt 2020: 25. Juli

30. Kalenderwoche, 207. Tag des Jahres

Noch 159 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Jakobus, Thea

HISTORISCHE DATEN

2019 – Im niedersächsischen Lingen wird mit 42,6 Grad Celsius ein neuer deutscher Hitzerekord gemessen. Die alte Rekordmarke lag am 5. Juli 2015 bei 40,3 Grad im fränkischen Kitzingen.

2018 – Aus der Parlamentswahl in Pakistan geht Ex-Kricket-Star Imran Khan als Sieger hervor. Am 18. August wird er als Regierungschef einer Koalition von vielen Parteien vereidigt.

2005 – Als erstes Bundesland schließt Rheinland-Pfalz mit dem Landesverband der Sinti und Roma einen Rahmenvertrag, der Bestimmungen gegen Diskriminierung sowie für den Erhalt der kulturellen Identität und Sprache enthält.

2000 – Beim Absturz einer Concorde unmittelbar nach dem Start in der Nähe des Pariser Flughafens Charles de Gaulle kommen 113 Menschen ums Leben, darunter 97 Deutsche. Außerdem sterben vier Menschen in einem Hotel, auf das Teile des Flugzeugs in der Nähe des Pariser Vororts Gonesse stürzen.

1995 – Bei einem Bombenanschlag auf die Pariser Bahn-Station Saint-Michel finden acht Menschen den Tod. Die algerische islamistische Terrorgruppe GIA bekennt sich dazu.

1990 – Die Nasa teilt mit, dass der amerikanische Astronom Mark Showalter einen neuen Mond des Ringplaneten Saturn entdeckt hat.

1980 – Die Töchter des ZDF-Korrespondenten Dieter Kronzucker und ihr Cousin werden in Italien entführt. Nach rund zwei Monaten kommen sie gegen eine Lösegeldzahlung frei.

1932 – Die Sowjetunion und Polen vereinbaren einen Nichtangriffspakt. Danach darf die Sowjetunion dem Deutschen Reich im Falle eines deutsch-polnischen Konflikts keinen Beistand leisten.

1554 – In der Kathedrale von Winchester heiratet die englische Königin Mary I. den spanischen König Philipp II.

GEBURTSTAGE

1975 – Linda Zervakis (45), deutsch-griechische Moderatorin („Tagesschau“)

1970 – Moritz von Uslar (50), deutscher Journalist und Autor („Deutschboden: Eine teilnehmende Beobachtung“)

1965 – Illeana Douglas (55), amerikanische Schauspielerin („Message in a Bottle“)

1965 – Ina Müller (55), deutsche Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin, Mitglied des Kabarett-Duos „Queen Bee“ bis 2005, Solo-Album „48“, Moderatorin der ARD-Talkreihe „Inas Nacht“ seit 2007

1955 – Iman (65), amerikanisches Model und Schauspielerin („Jenseits von Afrika“)

TODESTAGE

2015 – Dieter Kühn, deutscher Schriftsteller („Ich Wolkenstein“, „Schillers Schreibtisch in Buchenwald“), geb. 1935

1950 – Elisabeth Langgässer, deutsche Schriftstellerin („Das Labyrinth“ Kurzgeschichten), geb. 1899

