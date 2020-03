Kalenderblatt 2020: 22. März

Berlin

Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. März 2020:

Lesezeit: 1 Minuten

12. Kalenderwoche, 82. Tag des Jahres

Noch 284 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Lea

HISTORISCHE DATEN

2019 – US-Sonderermittler Robert Mueller übergibt seinen Abschlussbericht zur Russland-Affäre dem Justizministerium. Präsident Donald Trump sieht sich darin vom Vorwurf geheimer Wahlkampfabsprachen mit Russland entlastet. Ob Trump die Justiz behindert hat, bleibt offen.

2015 – Severin Freund gewinnt als dritter deutscher Skispringer den Gesamtweltcup und sichert sich die Große Kristallkugel.

2010 – Die Aktie des Kabelnetzbetreibers Kabel Deutschland stößt bei ihrer Börsenpremiere nur auf verhaltene Nachfrage. Dabei kommt sie kaum über den Ausgabepreis von 22 Euro hinaus.

2005 – Die Deutsche Lufthansa übernimmt zu 100 Prozent die Schweizer Fluggesellschaft Swiss.

1995 – Der belgische Außenminister und stellvertretende Regierungschef Frank Vandenbroucke tritt infolge des Schmiergeldskandals um die Lieferung italienischer Militärhubschrauber („Agusta-Skandal“) zurück.

1974 – Die sieben Anrainerstaaten der Ostsee unterzeichnen im finnischen Helsinki ein Abkommen über den Meeresschutz („Helsinki Konvention“).

1950 – Der Deutsche Beamtenbund (DBB) wird in der Bundesrepublik neu gegründet.

1945 – In Kairo gründen Ägypten, Syrien, Libanon, Transjordanien, Irak, Saudi-Arabien und Jemen die Arabische Liga zum Zweck der Zusammenarbeit und friedlichen Beilegung innerarabischer Konflikte.

1935 – Die erste reguläre Fernsehsendung der Welt wird vom „Reichsrundfunksender Witzleben“ aus dem Berliner Funkhaus an nur 25 empfangsbereite Geräte gesendet.

GEBURTSTAGE

1955 – Lena Olin (65), schwedische Schauspielerin („Feinde – Die Geschichte einer Liebe“, „Nachtzug nach Lissabon“)

1950 – Hugo Egon Balder (70), deutscher Produzent, Moderator, Schauspieler und Musiker, „Genial daneben“ (Rate-Show auf Sat.1 – Start 2003), „Alles Nichts Oder?!“ 1989-1992, „Tutti Frutti“ ( Erotik-Show auf RTL) 1990-1992

1950 – Pieke Biermann (70), deutsche Schriftstellerin („Violetta“, „Herzrasen“)

1945 – Paul Schockemöhle (75), deutscher Springreiter, dreimaliger Europameister

1930 – Stephen Sondheim (90), amerikanischer Lyriker, Texter und Komponist, Songtexte zu „Westside Story“, Pulitzer-Preis für sein Musical „Sunday in the Park with George“

TODESTAGE

2005 – Josefine Hawelka, österreichische Kaffeehaus-Legende, geb. 1913

2005 – Kenzo Tange, japanischer Architekt (Friedenszentrum in Hiroshima, Rathaus von Tokio), geb. 1913