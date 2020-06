Kalenderblatt 2020: 22. Juni

26. Kalenderwoche, 174. Tag des Jahres

Noch 192 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Albin, Eberhard, John, Sighild, Thomas

HISTORISCHE DATEN

2015 – Mit U-Booten, Drohnen und Schiffen startet die Europäische Union den Kampf gegen Schleuserkriminalität im südlichen Mittelmeer. Die Außenminister der EU-Mitgliedstaaten geben in Luxemburg grünes Licht für die Militäroperation EUNAVFOR MED.

2005 – Ein italienisches Militärgericht verurteilt zehn ehemalige deutsche SS-Soldaten wegen des Massakers in Sant'Anna di Stazzema in Abwesenheit zu lebenslänglicher Haft. Am 12. August 1944 hatten Angehörige der SS-Panzerdivision „Reichsführer SS“ dort hunderte Zivilisten ermordet.

1995 – Die Landesparlamente von Berlin und Brandenburg sprechen sich jeweils mit Zwei-Drittel-Mehrheit für den Staatsvertrag zur Bildung eines gemeinsamen Bundeslandes aus. Die Fusion scheitert bei der Volksabstimmung 1996.

1990 – Der Bundesrat stimmt dem Staatsvertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion mit der DDR sowie dem Beschluss über die Anerkennung der polnischen Westgrenze zu. Die deutsch-deutsche Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion tritt am 1. Juli in Kraft.

1990 – In Berlin wird der alliierte Kontrollpunkt Checkpoint Charlie in Anwesenheit der Außenminister der vier Siegermächte und beider deutscher Staaten abgebaut.

1950 – Der Bremer Autobauer Borgward bringt den Kleinwagen Lloyd 300, den „Leukoplastbomber“, auf den Markt.

1940 – Im Zweiten Weltkrieg unterzeichnet Frankreich in Compiègne den Waffenstillstand mit dem nationalsozialistischen Deutschen Reich.

1815 – Napoleons „Herrschaft der Hundert Tage“ endet mit seiner endgültigen Abdankung. Er wird nach St. Helena im Südatlantik eingeschifft, wo er den Rest seines Lebens im Exil verbringt.

1675 – König Karl II. von England gründet das Royal Greenwich Observatory. Es wird als Bezug für die Festlegung des Nullmeridians und somit der Längengrade genutzt.

GEBURTSTAGE

1975 – Antoine Monot (45), deutsch-schweizerischer Schauspieler („Absolute Giganten“)

1965 – Uwe Boll (55), deutscher Regisseur und Produzent („BloodRayne“, „Max Schmeling – Eine deutsche Legende“)

1950 – Fritz von Thurn und Taxis (70), österreichisch-deutscher Sportmoderator, langjähriger Sportkommentator beim Bayerischen Rundfunk

1945 – Rainer Brüderle (75), deutscher Politiker, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion 2011-2013, Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 2009-2011

1940 – Abbas Kiarostami, iranischer Regisseur und Drehbuchautor („Der Geschmack der Kirsche“), gest. 2016

TODESTAGE

2015 – Gabriele Wohmann, deutsche Schriftstellerin („Die Bütows“, „Schön und gut“), Mitglied der Gruppe 47, geb. 1932

1987 – Fred Astaire, amerikanischer Tänzer und Filmschauspieler („Shall we Dance“, „Daddy Langbein“, „Ein süßer Fratz“), geb. 1899