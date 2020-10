Kalenderblatt 2020: 20. Oktober

43. Kalenderwoche, 294. Tag des Jahres

Noch 72 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Vitalis, Wendelin

HISTORISCHE DATEN

2019 – In einem Fernsehinterview verlangt der britische Prinz Harry von der Boulevardpresse, das Privatleben seiner Frau und Familie zu respektieren. Auch zum Verhältnis zu seinem Bruder William äußert er sich: Es sei getrübt; zwischen Brüdern gebe es gute wie schlechte Tage.

2018 – In London demonstrieren Hunderttausende friedlich gegen den Austritt Großbritanniens aus der EU. Sie verlangen ein zweites Referendum.

2015 – Die IG Metall wählt in Frankfurt am Main den bisherigen Vize Jörg Hofmann zu ihrem neuen Vorsitzenden. Als seine Stellvertreterin steigt mit Christiane Benner erstmals eine Frau in die engste Führungsspitze auf.

2005 – Bei einem der schwersten Bergsteiger-Unfälle im Himalaya seit Jahren kommen im Nordwesten Nepals sieben Franzosen und elf Nepalesen ums Leben. Die Expeditionsteilnehmer werden von einer Lawine begraben.

2000 – Der Trainer des Bundesligisten Bayer Leverkusen, Christoph Daum, wird durch eine Haaranalyse des Drogenkonsums überführt und von seinen Aufgaben entbunden.

1995 – Der Astronaut Thomas Reiter unternimmt als erster Deutscher von der russischen Raumstation „Mir“ aus einen Weltraumspaziergang.

1950 – In Goslar beginnt der Gründungsparteitag der Bundes-CDU.

1880 – Im Beisein Kaiser Wilhelms I. wird in Frankfurt/Main wird das neue Opernhaus (heute: Alte Oper) des Architekten Richard Lucae eingeweiht.

1740 – Mit dem Tod Kaiser Karls VI. endet die männliche Erbfolge der Habsburger. Seine Tochter Maria Theresia besteigt als regierende Erzherzogin den Thron in Wien, wodurch der Österreichische Erbfolgekrieg ausgelöst wird.

GEBURTSTAGE

1970 – Anna Katharina Hahn (50), deutsche Schriftstellerin („Kürzere Tage“, „Am Schwarzen Berg“)

1964 – Kamala Harris (56), amerikanische Politikerin, Vizepräsidentschaftskandidatin der Demokraten 2020

1950 – Tom Petty, amerikanischer Rockmusiker (Band Tom Petty & the Heartbreakers, „American Girl“, „The Waiting“), gest. 2017

1925 – Art Buchwald, amerikanischer Journalist und Schriftsteller („Art Buchwalds heitere Welt“), gest. 2007

1925 – Konrad Wolf, deutscher Regisseur („Der geteilte Himmel“, „Solo Sunny“), gest. 1982

TODESTAGE

2010 – Bob Guccione, amerikanischer Verleger, Gründer und Verleger des Männermagazins Penthouse, geb. 1930

2000 – Gustav Kilian, deutscher Radsportler, galt in seiner aktiven Zeit in den 30-er Jahren als deutscher „Sechstagekaiser“, führte später als Trainer der deutschen Bahn-Fahrer den Vierer drei Mal zum Olympiasieg, geb. 1907

