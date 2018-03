Kalenderblatt 2011: 5. September

Das aktuelle Kalenderblatt am 5. September:

36. Kalenderwoche

248. Tag des Jahres

Noch 117 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Maria Theresia, Roswitha

SKURRILES

1999 – dpa meldet: Ein Urlauber aus München hat auf der Rückreise nach Deutschland seine Frau an einer Autobahnraststätte bei Rom vergessen.

HISTORISCHE DATEN

2010 – Union und FDP einigen sich auf ein neues Energiekonzept. Zentraler Punkt ist die Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke.

2009 – Bei der größten Demonstration von Atomkraftgegnern in Deutschland seit mehr als 20 Jahren protestieren in Berlin mehrere zehntausend Menschen friedlich gegen Kernenergie.

2006 – Nach fast 15-jähriger Planung beginnt der Bau des neuen Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg International.

1986 – Im pakistanischen Karachi kapern fünf Palästinenser ein PanAm-Flugzeug mit fast 400 Insassen. Bei der Erstürmung durch pakistanisches Militär sterben 21 Menschen.

1977 – In Köln entführt ein RAF-Kommando den Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer.

1946 – Der «Ulenspiegel», das erste politische Kabarett nach dem Krieg, wird in Berlin eröffnet.

1929 – Der französische Außenminister Aristide Briand schlägt auf der Völkerbundversammlung in Genf die Schaffung der «Vereinigten Staaten von Europa» vor.

1905 – Der Vertrag von Portsmouth (US-Bundesstaat New Hampshire) beendet den Russisch-Japanischen Krieg. Russland muss Japan als fernöstliche Großmacht anerkennen.

1866 – Am jüdischen Neujahrsfest wird in Berlin nach fast siebenjähriger Bauzeit die neue Synagoge in der Oranienburger Straße eröffnet.

GEBURTSTAGE

1976 – Carice van Houten (35), niederländische Schauspielerin

1961 – Marc Vella (50), französischer Pianist

1951 – Paul Breitner (60), deutscher Fußballspieler

1946 – Freddie Mercury, britischer Rocksänger, Mitglied der Gruppe Queen («We Will Rock You»), gest. 1991

1764 – Henriette Herz, deutsche Gelehrte, unterhielt in Berlin einen Salon, in dem sich Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kultur trafen, gest. 1847

TODESTAGE

2010 – Corneille, niederländischer Maler, 1948 Mitbegründer der internationalen Künstlergruppe «Cobra», geb. 1922

1976 – Inge Egger, Filmschauspielerin, geb. 1923