Kalenderblatt 2010: 27. Januar

Das Kalenderblatt für den 27. Januar:

4. Kalenderwoche

27. Tag des Jahres

Noch 338 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Angela, Enrique, Gerhard, Julian

HISTORISCHE DATEN

2009 – Die Bundesregierung beschließt das größte Konjunkturpaket seit Bestehen der Bundesrepublik. Es umfasst für 2009 und 2010 rund 50 Milliarden Euro Hilfen, um die Wirtschaftskrise abzumildern – zum Preis einer Rekord-Neuverschuldung.

2005 – Anlässlich des 60. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz erinnert der Bundestag in einer bewegenden Gedenkstunde an die Opfer nationalsozialistischer Gewalt.

2000 – «Symbolischer Baubeginn» für das geplante Holocaust-Mahnmal in der Nähe des Brandenburger Tors in Berlin.

1991 – Boris Becker gewinnt die Australian Open in Melbourne und steht damit als erster Deutscher auf Platz 1 der Weltrangliste im Herren-Tennis.

1984 – In Übereinstimmung mit der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) wird die Einheit für den Luftdruck geändert: Statt wie bisher in Millibar, erfolgt die Angabe künftig in Hektopascal.

1980 – Nach dreißigjähriger Feindschaft werden die Grenzen zwischen Ägypten und Israel offiziell geöffnet.

1973 – Als erste Mannschaft im bundesdeutschen Profifußball läuft Eintracht Braunschweig im Bundesliga-Spiel gegen Kickers Offenbach mit Werbung auf den Spieler-Trikots auf. Am 28. Februar genehmigt der DFB das Trikot-Sponsoring.

1967 – Drei amerikanische Astronauten verbrennen bei einem Bodentest in der ersten Apollo-Raumkapsel, als ein Funke die mit reinem Sauerstoff gefüllte Kabine in Brand setzt.

1885 – Die Brüder Reinhard und Max Mannesmann melden ein Patent auf das nahtlose Walzen von Stahlrohren an.

AUCH DAS NOCH

1992 – dpa meldet: Ein Passant hat einem flüchtenden Bankräuber in Berlin die Beute abgejagt – und ist damit verschwunden.

GEBURTSTAGE

1980 – Eva Padberg (30), deutsches Model

1964 – Bridget Fonda (46), amerikanische Schauspielerin («2 Mio.$ Trinkgeld»)

1940 – James Cromwell (70), amerikanischer Filmschauspieler («L.A. Confidential»)

1920 – Helmut Zacharias, deutscher Geiger, Dirigent und Komponist, komponierte 400 Stücke («Tokyo- Melodie») und verkaufte etwa 13 Millionen Platten, gest. 2002

1891 – Ilja Ehrenburg, sowjetischer Schriftsteller («Tauwetter»), gest. 1967

TODESTAGE

2000 – Friedrich Gulda, österreichischer Pianist und Komponist («Paradise Island»), geb. 1930

1970 – Erich Heckel, deutscher Maler und Grafiker («Liegendes Mädchen»), Mitbegründer und Vorsitzender der Künstlergemeinschaft «Die Brücke», geb. 1883