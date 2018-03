Kalenderblatt 2010: 18. Januar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Januar:

3. Kalenderwoche

18. Tag des Jahres

Noch 347 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Odilo, Priska, Regina, Wolfrid

HISTORISCHE DATEN

2009 – Bei der vorgezogenen Landtagswahl in Hessen verschafft ein Erfolg der Liberalen dem schwarz-gelben Bündnis eine klare Mehrheit. Roland Koch bleibt Ministerpräsident, die gescheiterte SPD-Landeschefin Andrea Ypsilanti tritt zurück.

2008 – Wegen seiner Beteiligung an der Planung von Anschlägen gegen US-Botschaften in Südostasien verurteilt ein Gericht in New York ein Mitglied des Terrornetzes El Kaida, einen Kanadier irakischer Abstammung, zu lebenslanger Haft.

2003 – Das Theaterstück «Die Wahrheit» des Österreichers Robert Woelfl wird in Stuttgart uraufgeführt.

1996 – Bei einem Brand in einem Lübecker Asylbewerberheim werden zehn Menschen getötet, darunter vier Kinder.

1985 – Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik wird Smogalarm der Stufe III mit totalem Fahrverbot und Drosselung der Produktion ausgerufen.

1956 – Die Volkskammer der DDR beschließt die Schaffung der Nationalen Volksarmee (NVA) als Bestandteil der Vereinten Streitkräfte des Warschauer Pakts.

1919 – Im Spiegelsaal des Schlosses zu Versailles beginnt die Friedenskonferenz der 27 Siegermächte des Ersten Weltkriegs.

1912 – Der britische Polarforscher Robert Falcon Scott erreicht den Südpol – vier Wochen nach seinem Rivalen, dem Norweger Roald Amundsen. Sämtliche Mitglieder der Expedition sterben auf dem Rückweg.

1701 – Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg krönt sich zum König (Friedrich I.) und begründet damit das Königshaus Preußen.

AUCH DAS NOCH

1995 – dpa meldet: Auf Bestellung setzt sich der 39-jährige Niederländer Ab Kok abends auf die Bettkante und erzählt ein Gute-Nacht-Märchen.

GEBURTSTAGE

1963 – Phillip Boa (47), deutscher Rockmusiker

1949 – Philippe Starck (61), französischer Designer und Innenarchitekt, Zitronenpresse «Juicy Salif» (ALESSI), Sitztonne «Bubu»

1933 – John Boorman (77), britischer Filmregisseur («Der Schneider von Panama»)

1915 – Santiago Carrillo (95), spanischer Journalist und Politiker, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Spaniens 1960-82, 1939-75 im Exil

1886 – Clara Nordström, schwedische Schriftstellerin («Licht zwischen den Wolken»), gest. 1962

TODESTAGE

2006 – Anton Rupert, südafrikanischer Unternehmer und Kunstmäzen, Gründer des Luxusgüterkonzerns Richemont und einer der Gründer des World Wide Fund for Nature (WWF), geb. 1916

1995 – Adolf Butenandt, deutscher Biochemiker, Nobelpreisträger für Chemie 1939, geb. 1903