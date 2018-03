Kajak-Bronzemedaillengewinner Hoff weiter in Form

Brandenburg/Havel (dpa) – Max Hoff, Bronzemedaillengewinner von London im Kajak-Einer, hat seine Olympia-Form konservieren können. Der Essener gewann bei den Deutschen Meisterschaften die Titel über 1000 Meter mit dem Vierer und im Zweier mit Partner Torben Fröse.

Max Hoff unterstrich seine Form nicht nur im Kajak-Einer.

Foto: Oliver Mehlis – DPA

Im Einer war Hoff am ersten Meisterschaftstag über 500 Meter nicht zu schlagen gewesen. Im 200-Meter-Sprint siegten Jonas Ems und sein Essener Partner Joshua Kröck knapp vor Ronald Rauhe/Felix König (Potsdam). Die Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel und Peter Kretschmer gewannen gemeinsam den Titel mit dem Potsdamer Canadier-Vierer über 1000 Meter. Einer-Goldmedaillengewinner Brendel hatte in Brandenburg an der Havel bereits am Vortag seinen Titel über 500 Meter verteidigt, musste sich dabei aber harter Gegenwehr seines Potsdamer Clubkollegen Jan Vandrey erwehren.