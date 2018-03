Kaiserslautern weiter: 3:1 bei Hansa Rostock

Bundesliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern hat die erste Runde im DFB-Pokal mit einem 3:1 (0:0) beim FC Hansa Rostock überstanden.

Kaiserslauterns Ariel Borysiuk (l) muss sich im Zweikampf gegen den Rostocker Alexandre Noel Mendy behaupten.

Foto: Bernd Wüstneck – DPA

Albert Bunjaku (49.), Hendrick Zuck (56.) und Konstantinos Fortounis (90.+3) erzielten vor 7700 Zuschauern in der Rostocker DKB-Arena die Tore für das Team von Trainer Franco Foda. Kaiserslautern blieb auch im dritten Pflichtspiel der neuen Saison ungeschlagen. Für Fußball-Drittligist Rostock war hingegen trotz des Ehrentreffers durch den eingewechselten Johan Plat (77.) zum vierten Mal in Serie die erste Pokalrunde Endstation.

Bei schwüler Abendhitze mit Temperaturen von über 30 Grad waren die Gäste aus der Pfalz von Beginn an die tonangebende Mannschaft und erspielten sich auch einige Chancen. Die beste vergab Angreifer Mohamadou Idrissou, der in der 28. Minute frei stehend an Hansa-Torhüter Kevin Müller scheiterte. Auf der Gegenseite hatte Alexandre Mendy in der Schlussminute der ersten Hälfte die Möglichkeit zur Führung für die kompakt stehenden Hausherren, aber er fand in Lauterns Keeper Tobias Sippel seinen Meister.

Kurz nach Wiederanpfiff machte es Gäste-Kapitän Bunjaku besser und brachte den Favoriten mit einem platzierten Schuss ins linke Toreck in Führung. Mittelfeldspieler Zuck legte sieben Minuten später nach und hatte damit scheinbar die Vorentscheidung erzwungen. Hansa kam aber dank Plat noch einmal zurück. Am Ende aber entschied ein Konter die Partie endgültig.