Kämna gewinnt fünfte Etappe der Katalonien-Rundfahrt

Nach einer beherzten Attacke hat Lennard Kämna seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Der Radprofi vom Team Bora-Hansgrohe gewann die fünfte Etappe der Katalonien-Rundfahrt, nachdem er sich etwa sieben Kilometer vor dem Ziel in Manresa aus einer größeren Fluchtgruppe abgesetzt hatte.

Der 24 Jahre alte Kämna, dessen mehr als 100 Kilometer lange Flucht am Donnerstag noch gescheitert war, spielt in der Gesamtwertung allerdings keine Rolle.

Dort verteidigte der Brite Adams Yates seine Führung auf dem 201 Kilometer langen Teilstück erfolgreich. Der Ineos-Profi kam mit dem Hauptfeld ins Ziel und liegt weiterhin 45 Sekunden vor seinem australischen Teamkollegen Richie Porte.

Am Samstag steht die nächste hügelige Etappe auf dem Programm. Über 194 Kilometer geht es von Tarragona nach Mataró praktisch ständig auf und ab. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Barcelona.

