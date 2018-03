Kader komplett: VfB Friedrichshafen holt Griechen

Friedrichshafen (dpa) – Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen hat den griechischen Nationalspieler Anastasios- Stamatios Aspiotis verpflichtet. Nach Angaben des deutschen Rekordmeisters sind die Personalplanungen für die kommende Saison damit abgeschlossen.

Stelian Moculescu ist der Coach vom VfB Friedrichshafen.

Foto: Sebastian Kahnert – DPA

«Aspiotis ist ein junger, athletischer Spieler. Er ist in Deutschland zwar noch nicht bekannt, aber ich sehe ein großes Entwicklungspotenzial in ihm», sagte VfB-Trainer Stelian Moculescu. Der 20 Jahre alte Diagonalangreifer spielte zuletzt für den griechischen Club EA Patron Patras und unterschrieb in Friedrichshafen einen Zweijahresvertrag.

Aspiotis ist der insgesamt sechste Neuzugang des entthronten deutschen Meisters. Vor ihm hatte sich der VfB bereits mit José Manuel Rivera aus Puerto Rico, Victor Aristides Batista Lemos aus der Dominikanischen Republik, Max Günthör von Generali Haching, dem Österreicher Thomas Zass sowie Yannick Harms aus dem eigenen Nachwuchs verstärkt.